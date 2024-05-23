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Угорщина може постати перед судом ЄС через закон "про захист національного суверенітету"

23 травня 2024, 19:43
Угорщина може постати перед судом ЄС через закон
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Країна має два місяці, аби усунути проблему.

Європейська комісія погрожує Угорщині звернутися до суду через ухвалений закон "про захист національного суверенітету".

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Закон передбачає створення в Угорщині управління захисту суверенітету, якому доручили розслідувати конкретні дії, що здійснюються на користь іншої держави або іноземного органу, організації чи фізичної особи, якщо вони можуть порушити або поставити під загрозу суверенітет Угорщини. Також управління перевірятиме організації, які фінансуються з-за кордону, і діяльність яких може вплинути на результат виборів. 

Закон також містить положення та поправки до чинного угорського законодавства, які забороняють кандидатам, політичним партіям, які беруть участь у виборах, використовувати іноземне фінансування та передбачають кримінальне покарання за  порушення вимог.

Спочатку Єврокомісія у лютому цього року надіслала листа Угорщині. Відповідь Будапешта не зменшила стурбованість Брюсселя. Тепер ЄК вирішила направити вмотивований висновок. Тож Угорщина має два місяці, щоб відреагувати і вжити необхідні заходи. В іншому випадку Єврокомісія може ухвалити рішення передати справу до Суду Європейського Союзу.

УгорщинаВіктор Орбанвійна в Україніросія окупанти

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