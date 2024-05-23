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Сім систем Patriot – не така вже й висока ціна за довгостроковий мир у Європі – Кулеба

23 травня 2024, 18:13
Сім систем Patriot – не така вже й висока ціна за довгостроковий мир у Європі – Кулеба
Фото: Укрінформ
"Одні лише слова солідарності не здатні перехопити російські ракети", - наголосив міністр.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на чергові атаки росії по Харкову і Люботину. Він закликав партнерів, які мають ЗРК Patriot пришвидшити рішення надати ППО Україні.
 
Про це він написав у X (Twitter).
 
"Я вважаю, що сім систем Patriot – це не така вже й висока ціна за довгостроковий мир у Європі. Але вони потрібні зараз, а не завтра", – написав він у мережі Х.
 
"Ця жахлива атака має нагадати всім у всьому світі, що Україні, як і раніше, терміново потрібні сім систем Patriot. Ми дуже вдячні Німеччині за анонс ще однієї системи. Але отримання ще шести якнайшвидше залишається критично важливим не лише для виживання України, а й для миру в Європі. Кожен має чітко усвідомлювати про що йдеться. Кожен день зволікання і дебатів не лише коштує життів, а й наближає можливість масштабнішої війни в Європі", – додає глава МЗС України.
 
Кулеба додає, що путін розширить свою агресію і забере більше життів, якщо його не зупинити в Україні зараз.
 
"Я вкотре закликаю країни, які мають Patriot, прискорити ухвалення рішень і надати ці системи Україні", – закликав очільник МЗС і додав, що "на жаль, одні лише слова солідарності не здатні перехопити російські ракети". 
Дмитро Кулебавійна в Україніросія окупантиППО Patriot

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