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На Запоріжжі ЗСУ прорвалися через російське мінне поле на північ від Токмака – американські посадовці

18 серпня 2023, 18:33
На Запоріжжі ЗСУ прорвалися через російське мінне поле на північ від Токмака – американські посадовці
Джерело unian
Просування на південь є однією з цілей українського контрнаступу.

Американські офіційні особи повідомили, що, схоже, українські військові досягли прогресу в просуванні на утримуване росією місто Токмак — життєво важливе місто-бар'єр, що стоїть між українськими військами і південно-східним містом Мелітополем.

Про це повідомляє CBS News.

Однією з цілей українського контрнаступу є просування на південь через російські укріплення в спробі повернути окупований Мелітополь — ворота до Криму, незаконно анексованого Москвою в 2014 році, і життєво важливий російський транзитний вузол.

Американський посадовець повідомив 17 серпня в інтерв'ю CBS News, що українські війська прорвалися через російське мінне поле на північ від Токмака і зараз вступають в бій з першою лінією російської оборони, яка утримує місто.

Відвоювання таких міст, як Токмак, і подальше просування до Мелітополя, буде складним завданням для українського контрнаступу, який з початку літа досяг поступових успіхів.

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