"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для побутових споживачів

У США на 1 млн жителів померли 1 тис.24 людини, Індії - 106, Бразилії - 895.

Кількість заражень Covid-19 у світі перевищила 80,3 млн, жертв вірусу — 1,75 млн.

Кількість виявлених заражень Covid-19 у світі з початку пандемії досягла 80 млн 331 тис. 940 випадків..

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані американського університету Джонса Гопкінсаю

У всьому світі кількість померлих від пов'язаних з Covid-19 захворювань зросла за добу до 1 млн 757 тис. 657, одужали понад 55 млн.

До числа країн із 5 млн і більше заражень Covid-19 входять США, Індія та Бразилія.

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено сумарно 18 млн 982 тис. 634 інфікованих Covid-19, зафіксовано 331 тис. 909 летальних випадків, вилікувалися майже 11 млн.

Друге місце за кількістю заражених посідає Індія, де їхня кількість зросла за минулу добу до 10 млн 187 тис. 850, число померлих — до 147 тис. 622, вилікувалися понад 9,7 млн.

Третя позиція в світі за кількістю інфікованих у Бразилії. Тут за час пандемії зареєстровано 7 млн 465 тис. 806 хворих, з них померли 190 тис. 795, вилікувалися понад 6,6 млн осіб.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності від Covid-19 на 1 млн населення планети становив на ранок неділі 226,4. У США на 1 млн жителів померли 1 тис.24 людини, Індії - 106, Бразилії - 895.

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