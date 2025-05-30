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Сенат США незабаром розгляне закон про санкції проти росії та 500% мита для її союзників

30 травня 2025, 20:41
Сенат США незабаром розгляне закон про санкції проти росії та 500% мита для її союзників
Будинок Конгресу США (Капітолій). Фото: Cliffords Photography
Свою заяву озвучили два американські сенатори.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем і демократ Річард Блюменталь прибули до Києва. 

Вони пригрозили ніщивними санкціями росії у випадку відмови від миру, повідомляє Forbes.

"Закон про санкції почне рухатись наступного тижня", - заявив сенатор Грем. 

Він додав, що Україна не програє цю війну. Це російська пропаганда. 

"Гляньте на карту рік тому і подивитеся на неї сьогодні, вона практично не змінилася", - додав він. 

Сенатори являються співавтори законопроєкту про введення 500% мит на покупців нафти рф. 

Державний посадовець Грем – близький до Трампа, запевняє співрозмовник з дипломатичних кіл США.

 
СШАУкраїна

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