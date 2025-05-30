Сенат США незабаром розгляне закон про санкції проти росії та 500% мита для її союзників

Свою заяву озвучили два американські сенатори.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем і демократ Річард Блюменталь прибули до Києва.

Вони пригрозили ніщивними санкціями росії у випадку відмови від миру, повідомляє Forbes.

"Закон про санкції почне рухатись наступного тижня", - заявив сенатор Грем.

Він додав, що Україна не програє цю війну. Це російська пропаганда.

"Гляньте на карту рік тому і подивитеся на неї сьогодні, вона практично не змінилася", - додав він.

Сенатори являються співавтори законопроєкту про введення 500% мит на покупців нафти рф.

Державний посадовець Грем – близький до Трампа, запевняє співрозмовник з дипломатичних кіл США.