Сенат США незабаром розгляне закон про санкції проти росії та 500% мита для її союзників
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем і демократ Річард Блюменталь прибули до Києва.
Вони пригрозили ніщивними санкціями росії у випадку відмови від миру, повідомляє Forbes.
"Закон про санкції почне рухатись наступного тижня", - заявив сенатор Грем.
Він додав, що Україна не програє цю війну. Це російська пропаганда.
"Гляньте на карту рік тому і подивитеся на неї сьогодні, вона практично не змінилася", - додав він.
Сенатори являються співавтори законопроєкту про введення 500% мит на покупців нафти рф.
Державний посадовець Грем – близький до Трампа, запевняє співрозмовник з дипломатичних кіл США.