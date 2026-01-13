Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
НАТО просить Туреччину раніше надати F-16 для патрулювання Балтії на тлі ескалації з рф

13 січня 2026, 12:02
Туреччина вже запланувала розмістити бойові літаки в Румунії з грудня 2026 року по березень 2027.

НАТО попросило Туреччину на кілька місяців раніше надати винищувачі F-16 для місії альянсу з повітряного патрулювання в країнах Балтії 2026 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами джерел, Туреччина вже запланувала розмістити бойові літаки в Румунії з грудня 2026 року по березень 2027.

Тепер же НАТО хоче провести патрулювання в Естонії з серпня по грудень 2026 року. Як кажуть джерела, це пов'язано з посиленням оборони Альянсу після порушень росією повітряного простору країн, що входять до військового блоку.

Анкара поки не вирішила, як відреагує на запит на оплату. За словами співрозмовників видання, турецькі винищувачі востаннє здійснили патрулювання в рамках такої місії на початку 2025 року.

Bloomberg зазначає, що адміністрація президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана планує провести наступний саміт НАТО в липні.

Також у виданні нагадали, що в грудні турецький F-16 збив дрон над Чорним морем, коли той наближався до турецького повітряного простору. Через кілька днів на північному заході країни було виявлено розбитий безпілотник, імовірно, російського виробництва.

Нагадаємо, що 2025 року росія неодноразово порушувала повітряний простір країн-членів НАТО.

У ніч на 13 січня та зранку росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Під ударом опинилися Київ, Харків, Одеса, Дніпропетровська та Житомирська області. Зафіксовані пожежі, руйнування об’єктів критичної інфраструктури, житлових будинків, є загиблі та постраждалі.

ТуреччинаНАТОF-16війна в Україніросія загроза

