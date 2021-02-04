Найбільшими переносниками коронавірусу є діти - лікарка

Найбільшими переносниками коронавірусу є діти, які хворіють у легкій формі, але інфікують старших.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказала завідувачка відділу епіднагляду (спостереження) та профілактики інфекційних захворювань державної установи «Житомирський обласний лабораторний центр» МОЗ Тетяна Лутай.

"Завжди при будь-яких респіраторних вірусних інфекціях, до яких відноситься й COVID-19, рушійною силою є діти. Саме вони мають перебувати вдома, бо в нас при грипі та ГРВІ щороку орієнтовно 75% хворих – це діти. Виявилося, що діти переносять COVID-19 у легкій формі", - зазначила Лутай.

За її словами, на Житомирщині лише 4% підтверджених випадків коронавірусу виявили у дітей. Попри те, що вони легко переносять хворобу, діти поширюють її вдома на батьків, дідусів і бабусь, які мають хронічні захворювання.

"Я розумію, що дітям потрібні живе спілкування і навчання, але як епідеміолог я озвучила ті речі, які, мабуть, багатьом не сподобаються", - додала Лутай.

У Житомирі міська комісія з питань ТЕБ та НС дозволила учням початкових класів повернутися до школи. З 22 березня вони навчаються дистанційно.

На Житомирщині лабораторно підтверджено 72 924 випадки COVID-19, 52 456 людей одужали, 1 226 померли.

Область з 3 березня перебуває у червоній зоні епіднебезпеки.

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