Найнижча народжуваність та рекордна смертність за 40 років спостерігається у Південній Кореї

Південна Корея зафіксувала найнижчий рівень народжуваності за 40 років у другому кварталі цього року, тоді як смертність зросла до рекордно високого рівня

У період із квітня по червень у країні народилася 59 961 дитина, що на 9,3% менше, ніж попереднього року, повідомляє інформаційне агентство Yonhap з посиланням на останні дані Статистичного управління Кореї.

Це найнижча народжуваність у другому кварталі з 1981 року.

У цій східноазіатській країні спостерігається зниження народжуваності, тому що багато молодих людей відмовляються від шлюбу і не народжують дітей через відсутність можливостей гідної роботи, високих цін на житло та високої плати за приватну освіту.

Однак у цей період смертність у країні також збільшилася. Згідно зі звітом, загинуло рекордне число осіб - 90 406, що на 20% більше, ніж попереднього року.

Населення Південної Кореї також поменшало за останні 32 місяці.

У 2020 році уряд оголосив про додаткові стимули для сімей, щоб заохочувати більшу кількість народжень на тлі показників, що знижуються.

Агентство повідомило, що, незважаючи на зусилля уряду, загальний коефіцієнт народжуваності в країні, що відноситься до середньої кількості дітей, які народжуються жінкою за все її життя, у другому кварталі становив 0,75 порівняно з 0,92 роком раніше.