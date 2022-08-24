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Найнижча народжуваність та рекордна смертність за 40 років спостерігається у Південній Кореї

Населення Південної Кореї також поменшало за останні 32 місяці
Південна Корея зафіксувала найнижчий рівень народжуваності за 40 років у другому кварталі цього року, тоді як смертність зросла до рекордно високого рівня
Найнижча народжуваність та рекордна смертність за 40 років спостерігається у Південній Кореї Фото: Reuters
Про це повідомляє УНН.
 
У період із квітня по червень у країні народилася 59 961 дитина, що на 9,3% менше, ніж попереднього року, повідомляє інформаційне агентство Yonhap з посиланням на останні дані Статистичного управління Кореї.
 
Це найнижча народжуваність у другому кварталі з 1981 року.
 
У цій східноазіатській країні спостерігається зниження народжуваності, тому що багато молодих людей відмовляються від шлюбу і не народжують дітей через відсутність можливостей гідної роботи, високих цін на житло та високої плати за приватну освіту.
 
Однак у цей період смертність у країні також збільшилася. Згідно зі звітом, загинуло рекордне число осіб - 90 406, що на 20% більше, ніж попереднього року.
 
Населення Південної Кореї також поменшало за останні 32 місяці.
 
У 2020 році уряд оголосив про додаткові стимули для сімей, щоб заохочувати більшу кількість народжень на тлі показників, що знижуються.
 
Агентство повідомило, що, незважаючи на зусилля уряду, загальний коефіцієнт народжуваності в країні, що відноситься до середньої кількості дітей, які народжуються жінкою за все її життя, у другому кварталі становив 0,75 порівняно з 0,92 роком раніше.
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24 08 2022 18:18
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