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Небайдужі росіяни масово здають ЗСУ кадировців, техніку і склади у Курській області – ЦНС

15 вересня 2024, 11:51
Небайдужі росіяни масово здають ЗСУ кадировців, техніку і склади у Курській області – ЦНС
iakursk.ru
Також інформатори допомогли збити рідкісний БПЛА росіян.
Все частіше російські військові та цивільні йдуть на співпрацю зі Збройними силами України. Так, мешканці Курської області масово повідомляють про кадировців, бо тільки так можуть захиститися від них, склади боєприпасів та переміщення техніки.
 
Про це розповідають у Центрі національного спротиву.
 
"Так само майже за кожним результативним ударом вглиб тимчасово окупованих територій стоять люди, які надають інформацію про позиції ППО, склади боєприпасів або переміщення російських підрозділів", - ідеться у повідомленні.
 
У ЦНС нагадали, як наприкінці серпня на Курському напрямку підрозділи Сил оборони збили дуже рідкісний розвідувально-ударний БПЛА "Оріон"- "такий собі російський "Байрактар" на мінімалках". 
 
Усього рф виробила 30 таких дронів, з яких вже щонайменше 7 - збито. Їхня вартість невідома, але інвестиції в цей проєкт склали близько $30 млн.
 
Виробництвом цих БПЛА займається російське акціонерне товариство "Кронштадт", розташована в місті Санкт-Петербург. Крім "Оріона" воно випускає ще кілька інших безпілотників та систем для них. За даними ЦНС, у знищенні цього дрона допоміг інформатор всередині групи, яка займається обслуговуванням та пілотуванням цих дронів, і пов’язаний із "Кронштадтом". 
 
Ця особа вийшла на контакт із представниками певних підрозділів ЗСУ і запропонувала передати інформацію щодо БПЛА, системи управління, підготовки персоналу, а головне – як саме загарбники застосовують "Оріони" проти наших військ. Отримавши повну інформацію Повітряні сили влаштували засідку та збили дороговартісну російську "пташку".

 

війна в УкраїніКурська областьросія окупанти

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