Небайдужі росіяни масово здають ЗСУ кадировців, техніку і склади у Курській області – ЦНС

Також інформатори допомогли збити рідкісний БПЛА росіян.

Все частіше російські військові та цивільні йдуть на співпрацю зі Збройними силами України. Так, мешканці Курської області масово повідомляють про кадировців, бо тільки так можуть захиститися від них, склади боєприпасів та переміщення техніки.

Про це розповідають у Центрі національного спротиву.

"Так само майже за кожним результативним ударом вглиб тимчасово окупованих територій стоять люди, які надають інформацію про позиції ППО, склади боєприпасів або переміщення російських підрозділів", - ідеться у повідомленні.

У ЦНС нагадали, як наприкінці серпня на Курському напрямку підрозділи Сил оборони збили дуже рідкісний розвідувально-ударний БПЛА "Оріон"- "такий собі російський "Байрактар" на мінімалках".