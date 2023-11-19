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Невидима війна в Україні ведеться через радіохвилі – The New York Times

19 листопада 2023, 16:24
Невидима війна в Україні ведеться через радіохвилі – The New York Times
Фото: ИноСМИ
Війна РЕБ в Україні вийшла на небачений в історії рівень, в якій росія то має, то втрачає перевагу.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

В росії завжди більше приділяли уваги системам РЕБ, тому навіть західна зброя вразлива для неї.

Радіоелектронна боротьба (РЕБ) стала одним з найважливіших напрямків російсько-української війни. Дві сторони змушені постійно вдосконалювати свої технології і прийоми, щоб перевершити ворога.

"Електронна війна вплинула на бойові дії в Україні так само, як погода та місцевість", - заявив старший науковий співробітник Hudson Institute Брайан Кларк і додав, що кожна операція в конфлікті тепер має враховувати дії противника в електромагнітному спектрі. 

Засоби РЕБ використовували і в інших воєнних конфліктах останніх десятиліть. Але нинішня війна в Україні - перша в історії, де дві приблизно рівні за силою і досить сучасні армії використовують системи РЕБ із максимальною інтенсивністю, пише американське видання. 

"Тактика стала настільки критичною, що радіоелектронна боротьба отримала окремий розділ у недавньому есе генерала Валерія Залужного, головного військового командувача України", - йдеться в статті  NYT.

Потенційні учасники Третьої світової війни: США, Європа та Китай - уважно стежать за цим аспектом війни в Україні і вже нарощують закупівлю систем РЕБ для власних армій.

Систем РЕБ важливі в сучасній війні, але ці засоби не несуть загрозу живій силі противника, вони впливають на сучасну зброю, залежну від постійного обміну радіосигналами з іншими системами на полі бою та поза ним. 

"Майже кожна комунікаційна технологія покладається на електромагнітні сигнали, будь то солдати з радіостанціями, дрони, що підключаються до операторів, або ракети, пов’язані із супутниками. Одним із базових, але ефективних інструментів є глушник, який порушує зв’язок, надсилаючи потужні сигнали на тих самих частотах, що використовуються раціями чи дронами, щоб викликати такі перешкоди, що передати сигнал неможливо", - пишуть журналісти. 

Ситуація в сфері РЕБ постійно змінюється. 

Так, на початку вторгнення росіяни мали значну перевагу у цих засобах, але з часом українці вирвалися уперед. Проте незабаром росіяни знову адаптувалися і почали успішно застосовувати РЕБ для нових завдань, наприклад, створювати радіоелектронний купол над окопами, щоб захиститися від FPV-дронів.

Українські фахівці зазначають, що росія загалом має значну перевагу в РЕБ, оскільки свого часу для СРСР це була така "асиметрична відповідь" на перевагу НАТО в ракетних технологіях. Тож Захід досі приділяв мало уваги розвитку систем РЕБ, і росія вирвалася вперед.

"Ми сказали західним партнерам, що, ймовірно, 90% американських і європейських систем, які надходять в Україну, не готові зустріти виклик радіоелектронної боротьби", - сказав Олександр Бережний, керівник однієї з українських компаній, яка зараз розробляють системи РЕБ для ЗСУ.

 
війнаРосіяУкраїна

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