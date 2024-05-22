Ні в росії, ні в України зараз немає можливості виграти війну військовим шляхом – головнокомандувач армії Швеції
Бюден додав, що Швеція врахувала це в планах стратегічної безпеки та військової допомоги для України. За його словами, в армії окупантів, як і раніше, більше військового потенціалу і сил, які вони можуть використовувати проти українців, що ще більше загострює ситуацію на місцях.
Він додав, що російський диктатор путін "підготував російську економіку до війни так, як ми не можемо".
"Ми занадто повільні в багатьох галузях, наприклад, в оборонній промисловості та в органах державної влади. Наші структури не створені для війни; бюрократія, адміністрація і законодавство гальмують нас. Подивіться на темпи розвитку росії після того, як путін перевів економіку на військову економіку, і, попри всі санкції Заходу, він все ще може виробляти достатньо продукції для дуже, дуже тривалої війни", — підкреслив він.