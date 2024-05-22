Ні в росії, ні в України зараз немає можливості виграти війну військовим шляхом – головнокомандувач армії Швеції

Швеція врахувала це в планах стратегічної безпеки та військової допомоги для України.

Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден стверджує, що на даному етапі ні росія, ні Україна не можуть виграти війну військовим шляхом.

Про це він сказав в інтерв'ю для RND.

"Кінця війні не видно, і ні росія, ні Україна наразі не мають достатнього впливу, щоб виграти цю війну військовим шляхом. Я дійсно очікую, що війна триватиме дуже довго", — повідомив він.