ПОЛІТИКА

Німеччина готується передати Україні додаткові комплекси IRIS‑T

28 січня 2026, 18:41
Німеччина готується передати Україні додаткові комплекси IRIS‑T
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Посол Німеччини наголосив, що ФРН — найбільший партнер нашої держави у наданні ППО.

Посол Німеччини в Україні Гайко Томс заявив, що ФРН передала нашій державі дев'ять систем ППО IRIS-T, а найближчим часом очікується постачання нових установок.

Під час інтерв'ю "Суспільному" він наголосив, що забезпечення української протиповітряної оборони — критично важливе завдання. 

Сьогодні ФРН — найбільший партнер нашої держави у наданні ППО. Наприкінці 2025-го країна передала нашій два комплекси Patriot, а також продовжує відправляти боєприпаси для різних систем. Але навіть цього недостатньо. 

"Я знаю, що цього все ще недостатньо. Як вже казав, я також живу тут і розумію, якою є ситуація, я знаю реалії, — наголошує дипломат. — Але ми робимо все, що можемо, і докладаємо максимум зусиль, щоб підтримати Україну як через безпосередню допомогу енергетичному сектору, так і через надання засобів протиповітряної оборони". 

IRIS‑TНімеччинавійнадопомога Україні

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється