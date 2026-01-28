Німеччина готується передати Україні додаткові комплекси IRIS‑T

Посол Німеччини наголосив, що ФРН — найбільший партнер нашої держави у наданні ППО.

Посол Німеччини в Україні Гайко Томс заявив, що ФРН передала нашій державі дев'ять систем ППО IRIS-T, а найближчим часом очікується постачання нових установок.

Під час інтерв'ю "Суспільному" він наголосив, що забезпечення української протиповітряної оборони — критично важливе завдання.

Сьогодні ФРН — найбільший партнер нашої держави у наданні ППО. Наприкінці 2025-го країна передала нашій два комплекси Patriot, а також продовжує відправляти боєприпаси для різних систем. Але навіть цього недостатньо.

"Я знаю, що цього все ще недостатньо. Як вже казав, я також живу тут і розумію, якою є ситуація, я знаю реалії, — наголошує дипломат. — Але ми робимо все, що можемо, і докладаємо максимум зусиль, щоб підтримати Україну як через безпосередню допомогу енергетичному сектору, так і через надання засобів протиповітряної оборони".