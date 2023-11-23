Німеччина не може ухвалити військову допомогу Україні на €8 млрд через "діру" в бюджеті – Reuters
Коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца відклала на невизначений термін переговори щодо бюджету на наступний рік.
Про це повідомляє Reuters.
Серед варіантів розв'язання проблеми - розробка додаткового бюджету на 2023 рік та призупинення обмеження збільшення держборгу Німеччини перед тим, як відновити його з наступного року.
Однак затримка з бюджетом посилила невизначеність щодо витрат у всіх сферах німецької економіки та створила ризик, що бюджет на 2024 рік, можливо, не буде ухвалений до кінця цього року.
Федеральний уряд вже заморозив більшість нових видаткових зобов’язань та заблокував витрати з Фонду економічної стабілізації у розмірі 200 мільярдів євро на цей рік.