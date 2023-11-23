Німеччина не може ухвалити військову допомогу Україні на €8 млрд через "діру" в бюджеті – Reuters

Це сталося через кризу, спричинену "дірою" у бюджеті на 60 мільярдів євро.

Коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца відклала на невизначений термін переговори щодо бюджету на наступний рік.

Про це повідомляє Reuters.

Серед варіантів розв'язання проблеми - розробка додаткового бюджету на 2023 рік та призупинення обмеження збільшення держборгу Німеччини перед тим, як відновити його з наступного року.

Однак затримка з бюджетом посилила невизначеність щодо витрат у всіх сферах німецької економіки та створила ризик, що бюджет на 2024 рік, можливо, не буде ухвалений до кінця цього року.

Федеральний уряд вже заморозив більшість нових видаткових зобов’язань та заблокував витрати з Фонду економічної стабілізації у розмірі 200 мільярдів євро на цей рік.

Відтак майже кожна стаття витрат, яка ще не була офіційно затверджена, опинилася під питанням. Серед них – плани німецького уряду подвоїти військову допомогу Україні до 8 млрд євро наступного року.

Представник міністерства оборони не зміг відповісти на запитання, чи буде дотримана ця обіцянка, зауваживши, що дискусії ще тривають.

Напередодні речник німецького Міноборони запевняв, що фінансуванню нового пакета допомоги Україні, про який напередодні оголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, не загрожують проблеми з ухваленням бюджету.