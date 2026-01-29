Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Німеччина створить супутникову систему раннього виявлення ракет

29 січня 2026, 09:07
Космічний апарат
Таким чином Берлін прагне зменшити залежність Європи від оборонних можливостей США.

Німеччина має намір стати першою європейською державою, яка розробить власну супутникову систему раннього виявлення ракетних запусків. Такий крок Берлін розглядає на тлі прагнення Європи зменшити залежність від США у сфері оборони та безпеки.

Про це йдеться в матеріалі газети Financial Times.

Керівник космічного командування Німеччини генерал-майор Міхаель Траут заявив, що Берлін уже працює над формуванням основ для національної супутникової системи виявлення ракет. За його словами, проєкт матиме національний характер, однак буде відкритим для співпраці з європейськими союзниками.

Наразі європейські країни покладаються на спільну систему космічного попередження, яку Сполучені Штати надають через НАТО для виявлення загроз, зокрема запусків балістичних ракет великої дальності. Втім, занепокоєння в європейських столицях зросло через непередбачувану політику президента США Дональда Трампа щодо Альянсу, а також його нещодавні заяви про можливу анексію Гренландії.

Виступаючи на Європейській космічній конференції в Брюсселі, Траут наголосив, що виявлення ракет є одним із ключових операційних пріоритетів для Німеччини та Європи загалом.

"Європа більш-менш залежала від США в усіх аспектах космічних можливостей. Існує гостра потреба нарощувати німецькі та європейські суверенні спроможності у сфері виявлення й перехоплення ракет. Ми хочемо не лише фіксувати запуск на ранній стадії, а й мати змогу протидіяти загрозі якомога раніше", - зазначив він.

Додатковим сигналом про вразливість Європи стало застосування росією в Україні балістичної ракети "Орєшнік", яку, за оцінками експертів, майже неможливо перехопити. Це, за словами Траута, чітко продемонструвало слабкі місця європейської системи раннього попередження.

Очільник космічного командування Німеччини відмовився розкривати терміни реалізації та бюджет проєкту, однак підкреслив, що зволікати більше не можна.

"Начальник оборони Німеччини поставив завдання бути готовими до війни у 2029 році. Але в космосі ми маємо бути готові діяти вже зараз, якщо виникне така потреба", - наголосив генерал-майор.

 

