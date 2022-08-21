Німеччина продасть Україні 255 артснарядів Vulcano

Федеральний уряд Німеччини схвалив продаж Україні 255 високоточних керованих артилерійських снарядів Vulcano, але дата їхньої передачі наразі невідома.

Про це повідомляє Welt am Sonntag.

Зазначається, що снаряди Vulcano не перебувають на озброєнні Бундесверу, тож Німеччина постачатиме їх Україні безпосередньо від виробника, коли вони будуть створені.

Vulcano була спільно розроблена оборонними підприємствами Німеччини та Італії та вважається "найточнішим у світі артилерійським снарядом". Він здатен уражати цілі на відстані 70-80 кілометрів з точністю до одного метра.

155-міліметрові снаряди Vulcano можуть запускатись із великих гаубиць - як-от німецьких Panzerhaubitze 2000, які Німеччина вже передавала Україні, що фактично подвоїть зону їхнього ураження.

Водночас, попри свій заявлений калібр, Vulcano насправді мають меншу розривну потужність, оскільки частину діаметру забирає високоточна система наведення. Деякі різновиди Vulcano навіть мають лазерну систему наведення, але Україна, найімовірніше, отримає версію з GPS-наведенням та інфрачервоними датчиками.

Раніше Німеччина передала Україні 10,5 тисячі 155-мм снарядів для гаубиць і готує ще 1592.

Опитані Welt am Sonntag експерти заявили, що не розуміють логіки, за якої Німеччина дозволила експорт високоточних снарядів і досі затримує постачання списаних БМП Marder або танків Leopard.

Раніше повідомлялось, чехи надсилають на підтримку України по 1968 крон на згадку про радянське вторгнення.