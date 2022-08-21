RSS
НОВИНИ

Німеччина продасть Україні 255 артснарядів Vulcano

Федеральний уряд Німеччини схвалив продаж Україні 255 високоточних керованих артилерійських снарядів Vulcano, але дата їхньої передачі наразі невідома.
Німеччина продасть Україні 255 артснарядів Vulcano Фото: AFP

Про це повідомляє Welt am Sonntag.

Зазначається, що снаряди Vulcano не перебувають на озброєнні Бундесверу, тож Німеччина постачатиме їх Україні безпосередньо від виробника, коли вони будуть створені.

Vulcano була спільно розроблена оборонними підприємствами Німеччини та Італії та вважається "найточнішим у світі артилерійським снарядом". Він здатен уражати цілі на відстані 70-80 кілометрів з точністю до одного метра.

155-міліметрові снаряди Vulcano можуть запускатись із великих гаубиць - як-от німецьких Panzerhaubitze 2000, які Німеччина вже передавала Україні, що фактично подвоїть зону їхнього ураження.

Водночас, попри свій заявлений калібр, Vulcano насправді мають меншу розривну потужність, оскільки частину діаметру забирає високоточна система наведення. Деякі різновиди Vulcano навіть мають лазерну систему наведення, але Україна, найімовірніше, отримає версію з GPS-наведенням та інфрачервоними датчиками.

Раніше Німеччина передала Україні 10,5 тисячі 155-мм снарядів для гаубиць і готує ще 1592.

Опитані Welt am Sonntag експерти заявили, що не розуміють логіки, за якої Німеччина дозволила експорт високоточних снарядів і досі затримує постачання списаних БМП Marder або танків Leopard.

Раніше повідомлялось, чехи надсилають на підтримку України по 1968 крон на згадку про радянське вторгнення.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 08 2022 20:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Почасти експансія імперії швидко обертається проти тих, кому вона подобається – Тімоті Снайдер

Почасти експансія імперії швидко обертається проти тих, кому вона подобається – Тімоті Снайдер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.