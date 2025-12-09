Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Німеччина розкритикувала нову Стратегію національної безпеки США

09 грудня 2025, 19:32
Німеччина розкритикувала нову Стратегію національної безпеки США
5 грудня Сполучені Штати представили нову Стратегію національної безпеки.

Нова стратегія Національної безпеки Сполучених Штатів містить частини, які є неприйнятними з європейської точки зору.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє The Guardian.

Виступаючи під час візиту до землі Рейнланд-Пфальц, канцлер Німеччини сказав, що його не здивувала нова стратегія США "по суті". Він також пов’язав її з мюнхенською промовою віце-президента Дж. Д. Венса на початку цього року.

"Дещо з цього зрозуміло, дещо незрозуміло, а дещо неприйнятно для нас з європейської точки зору", – сказав він.

Мерц також додав, що "американцям немає потреби бажати рятувати демократію в Європі". Але він також підкреслив, що новий документ підтверджує його думку про те, що ЄС повинен "стати набагато більш незалежним від США з точки зору політики безпеки".

Канцлер Німеччини також припустив, що Трамп може відвідати Німеччину у 2026 році, і запрошення було прийнято "з великим ентузіазмом", але дата ще не призначена.

5 грудня Сполучені Штати представили нову Стратегію національної безпеки.

Один із її ключових пунктів - завершення війни в Україні. Також США вважають відновлення стратегічної стабільності у відносинах з росією одним із основних своїх пріоритетів на європейському напрямі.

СШАНімеччинаФрідріх Мерц

Більше публікацій

