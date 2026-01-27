Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Німеччина закликає посилити санкції проти російського "тіньового флоту"

27 січня 2026, 11:44
Німеччина закликає посилити санкції проти російського
Фото: ООС
Необхідна "набагато більша ефективність" та значно інтенсивніший обмін між країнами Балтійського моря.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав до більш рішучих дій проти "тіньового флоту" росії.

Його слова цитує Tagesschau.

Під час свого візиту до Латвії Вадефуль говорив про загрозу російського "тіньового флоту", зокрема про необхідність посилити проти нього санкції.

"Майже жоден інший регіон ЄС не зазнає такого значного впливу гібридних дій, організованих Кремлем. Немає часу на роздуми – ані в питанні захисту критичної інфраструктури, ані в питанні введення санкцій проти російського тіньового флоту. Німеччина твердо стоїть на боці Латвії та країн Балтії", – заявив він. 

Міністр закордонних справ Німеччини наголосив, що санкції ЄС проти суден "тіньового флоту" рф та тих, хто за ними стоїть, вже введені. 

Однак, за його словами, необхідна "набагато більша ефективність" та значно інтенсивніший обмін між країнами Балтійського моря.

Крім того, він зазначив, що має бути можливість вживати заходів проти суден, статус прапора яких є неясним, тобто коли не зрозуміло, в якій країні зареєстровані танкери. 

"Зараз ми повинні використовувати всі можливості, які надає морське право, щоб зупинити такі судна", – додав він.

