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Німецька ультраправа партія AfD допитає своїх двох депутатів через ймовірні зв'язки з росією

03 квітня 2024, 17:35
Німецька ультраправа партія AfD допитає своїх двох депутатів через ймовірні зв'язки з росією
Фото: з вільного доступу
Йдеться про причетність політиків до мережі російської дезінформації через сайт "Voice of Europe", яку викрили спецслужби Чехії.

Керівники ультраправої партії “Альтернативи для Німеччини” планують допитати двох партійних законодавців щодо їхніх зв’язків із загальноєвропейською проросійською мережею дезінформації, яку викрили спецслужби Чехії і яку організував Віктор Медведчук.

Про це пише Bloomberg з посиланням на пресслужбу політсили та джерела.

Йдеться про Максиміліана Кра, провідного кандидата від партії на виборах до Європейського парламенту в червні, та Петра Бюстрона, депутата нижньої палати парламенту Берліна. Інформацію про ймовірну причетність депутатів до мережі оприлюднили у звіті видання Spiegel. 

За словами німецького чиновника, внутрішня розвідка Німеччини зіграла ключову роль у чеському розслідуванні. 

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер минулого тижня заявила, що чеське розслідування завдало “важливого удару” по російській дезінформації. Фезер у коментарі Spiegel зазначила, що провідні політики AfD неодноразово з’являлися на “Voice of Europe”, через який поширювали дезінформацію. А це є доказом того, що партійні “друзі путіна неодноразово дозволяють використати себе тут і робити їх частиною російського пропагандистського апарату”.

Було важливо, щоб цю операцію впливу розкрили перед європейськими виборами”, − додала Фезер. 

Обидва політики заперечують обвинувачення.

Німеччинавійна в Україніросія окупантишпигуни

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