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Німецькі політики закликають Шольца і Макрона до співпраці – Spiegel

02 березня 2024, 17:11
Німецькі політики закликають Шольца і Макрона до співпраці – Spiegel
Фото: Bundeskanzler Olaf Scholz/twitter
Голова комітету в закордонних справах Міхаель Рот вважає, що країни не можуть дозволити собі франко-німецьку суперечку.

Напруження між канцлером Німеччини і президентом Франції викликало занепокоєння серед німецьких соціал-демократів, пише німецьке видання Spiegel.

"Така суперечка небезпечна для України", - заявив голова комітету в закордонних справах Міхаель Рот.

Від додав, що ми не можемо дозволити собі франко-німецьку суперечку. 

Представники соціал-демократичної партії, де очільником є Олаф Шольц, чекають, що канцлер і французький президент об'єднають свої зусилля.

"Україна нині потребує прагматичної, швидкої допомоги, особливо боєприпасів і протиповітряної оборони", - сказав Рот.

Німецько-французькі відносини досягли найнижчої точки, особливо після паризького саміту, стверджує ЗМІ. 

Окремі німецькі політики вважають, що Франція навряд чи має має економічну силу, щоб стати лідером в Європі і що це під силу хіба Німеччині. Тому Шольц повинен стати лідер, як це було в суперечці з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

 

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