Норвегія передала Україні значну партію ракет для систем ППО NASAMS

Уряд Норвегії заявив про нещодавнє постачання Україні значної партії ракет для систем протиповітряної оборони NASAMS, які допоможуть і надалі захищати українські міста від російських повітряних атак.

Про це стало відомо під час онлайн-розмови міністра оборони Норвегії Туре О. Сандвіка з віцепрем’єр-міністром України Михайлом Федоровим.

У Міністерстві оборони Норвегії наголосили, що посилення протиповітряної оборони залишається одним із ключових пріоритетів військової допомоги Україні. Зокрема, системи NASAMS, передані Україні партнерами, серед яких США, Канада, Литва та Норвегія, продемонстрували високу ефективність у перехопленні російських ракет.

Міністр оборони Норвегії підкреслив, що завдяки тісній координації зі Сполученими Штатами та іншими союзниками вдалося оперативно забезпечити Україну необхідними ракетами у критичний момент.

"Спільними зусиллями ми змогли швидко передати Україні ракети для систем протиповітряної оборони, щоб NASAMS і надалі захищала українських громадян від смертельних повітряних ударів", — зазначив Туре О. Сандвік.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що війська рф стали застосовувати більше ракет під час масованих атак по Україні.

Президент наголосив, що Україні потрібно більше ракет і більше ППО. За словами Зеленського, нині проти балістики, окрім зенітних ракет PAC-3 до американських систем Patriot, "нічого не працює".