Норвегія продовжила медичну евакуацію українських пацієнтів до 2027 року

28 березня 2026, 12:46
Фото: Главком
З серпня 2022 року Норвегія є єдиною країною, яка забезпечує регулярні щотижневі рейси для медичної евакуації українців.

Норвегія продовжить евакуацію українських пацієнтів для лікування в європейських лікарнях до кінця 2027 року. Рішення ухвалили на прохання ЄС — попередня угода мала завершитися вже 31 березня.

Про це повідомили в уряді Норвегії.

З серпня 2022 року Норвегія є єдиною країною, яка забезпечує регулярні щотижневі рейси для медичної евакуації українців. За цей час майже 200 рейсами з України вивезли 2 850 пацієнтів, з яких 512 отримали лікування безпосередньо в норвезьких лікарнях.

Евакуація відбувається у кілька етапів: спочатку українська сторона доставляє пацієнтів до медичного центру в Польщі або безпосередньо до літака, після чого їх переправляють до лікарень по всій Європі — переважно літаками SAS, на використання яких Збройні сили Норвегії мають угоду на випадок надзвичайних ситуацій. У програмі задіяні кілька норвезьких міністерств, регіональні органи охорони здоров'я, Норвезьке управління охорони здоров'я та управління цивільного захисту.

"Бої на передовій в Україні зараз такі ж кровопролитні, як і чотири роки тому. Зусилля Норвегії з евакуації поранених є наріжним каменем європейської медичної підтримки України", — заявив міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.

Медична евакуація згадана в угоді про безпеку між Норвегією та Україною, підписаній прем'єром Йонасом Гаром Стьоре та президентом Володимиром Зеленським у травні 2024 року.

