NYT: Бізнес-імперія Трампа зросла після обрання його президентом

Білий дім переконує, що етичні норми не порушено, адже Трамп офіційно відійшов від бізнесу, але родичі монетизують його повернення до президентства.

Після повернення Дональда Трампа на посаду президента США, його родинний бізнес переживає стрімке відродження. За останній місяць компанії, пов’язані з іменем Трампа, отримали щонайменше 2 мільярди доларів доходу — переважно з проєктів у сфері нерухомості, криптовалют та елітного сервісу.

Про це повідомляє The New York Times.

Серед нових джерел прибутку — криптовалюта $TRUMP, якою опікується Дональд Трамп-молодший, інвестиції з Близького Сходу, а також плани відкриття приватного клубу Executive Branch у Джорджтауні з членським внеском у пів мільйона доларів. Крім того, Катар розглядає можливість передати президентові Трампу новий Boeing 747 вартістю $400 млн як тимчасовий президентський літак.

Попри обов’язки глави держави, Трамп залишається тісно залученим до міжнародних комерційних угод, зокрема в Сербії, ОАЕ, Омані та Саудівській Аравії. Білий дім заявляє, що бізнес контролюють його сини, тому формальних порушень немає. Втім, експерти наголошують: потенційний вплив бізнес-інтересів на політику несе ознаки конфлікту інтересів.

Криптоімперія та іноземні інвестиції

Сімейна криптовалюта $TRUMP позиціонується як колекційний актив без внутрішньої вартості. Кожна транзакція приносить прибуток родині. На момент написання один токен коштує близько $13, а загальні витрати покупців перевищили $174 млн. Найактивніших інвесторів заохочують особистими зустрічами з Трампом та екскурсіями до Білого дому.

Через інвестиційну структуру ОАЕ родина Трампа також залучила $2 млрд у криптокомпанію World Liberty Financial, що, за даними, належить Дональду Трампу-молодшому й Еріку Трампу. Угода передбачає мільйонні щорічні прибутки.

Міжнародна нерухомість і клубна еліта

Бренд Trump також знову розширюється в елітному сегменті нерухомості. Зокрема:

Катар інвестує в курорт на $5,5 млрд із гольф-полем і розкішними віллами під брендом Trump.

Саудівська Аравія через пов’язану девелоперську компанію вклала $1 млрд у Trump International Hotel and Tower у Дубаї, з перспективами нових об’єктів у регіоні.

Сербія надала землю під готель Trump на місці, що зазнало бомбардувань НАТО. Фінансування — за участі компанії зятя Трампа Джареда Кушнера.

Окрему увагу привертає приватний клуб Executive Branch у Джорджтауні, відкриття якого очікується цього літа. Членство вартістю $500 000 передбачає ексклюзивний доступ для лобістів, високопосадовців і представників технологічного бізнесу.

Готельний і гольф-бізнес: повернення старих практик

На курортах Trump знову проводяться політичні заходи. Республіканський національний комітет вже орендував простори в Мар-а-Лаго й Doral, а державні делегації дедалі частіше зупиняються в готелях Trump. Саудівська гольф-ліга LIV Golf провела турнір на Trump National Doral, який президент особисто відвідав.

Зростаюча залученість іноземного капіталу в бізнес родини президента викликає дедалі більше запитань щодо прозорості та політичної неупередженості. Хоча формально порушень етики не зафіксовано, експерти попереджають про небезпеку змішування державних обов’язків із приватною вигодою.

"Це textbook-кейс потенційної корупції. Прибуток від рішень президента прямо впливає на добробут його бізнесу", — коментують аналітики.

На тлі мовчання більшості республіканців у Конгресі та лояльності виборчої бази, бізнесова імперія Трампа, схоже, входить у нову еру зростання — під прикриттям Білого дому.