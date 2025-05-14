NYT: Бізнес-імперія Трампа зросла після обрання його президентом
Після повернення Дональда Трампа на посаду президента США, його родинний бізнес переживає стрімке відродження. За останній місяць компанії, пов’язані з іменем Трампа, отримали щонайменше 2 мільярди доларів доходу — переважно з проєктів у сфері нерухомості, криптовалют та елітного сервісу.
Про це повідомляє The New York Times.
Серед нових джерел прибутку — криптовалюта $TRUMP, якою опікується Дональд Трамп-молодший, інвестиції з Близького Сходу, а також плани відкриття приватного клубу Executive Branch у Джорджтауні з членським внеском у пів мільйона доларів. Крім того, Катар розглядає можливість передати президентові Трампу новий Boeing 747 вартістю $400 млн як тимчасовий президентський літак.
Попри обов’язки глави держави, Трамп залишається тісно залученим до міжнародних комерційних угод, зокрема в Сербії, ОАЕ, Омані та Саудівській Аравії. Білий дім заявляє, що бізнес контролюють його сини, тому формальних порушень немає. Втім, експерти наголошують: потенційний вплив бізнес-інтересів на політику несе ознаки конфлікту інтересів.
Криптоімперія та іноземні інвестиції
Сімейна криптовалюта $TRUMP позиціонується як колекційний актив без внутрішньої вартості. Кожна транзакція приносить прибуток родині. На момент написання один токен коштує близько $13, а загальні витрати покупців перевищили $174 млн. Найактивніших інвесторів заохочують особистими зустрічами з Трампом та екскурсіями до Білого дому.
Через інвестиційну структуру ОАЕ родина Трампа також залучила $2 млрд у криптокомпанію World Liberty Financial, що, за даними, належить Дональду Трампу-молодшому й Еріку Трампу. Угода передбачає мільйонні щорічні прибутки.
Міжнародна нерухомість і клубна еліта
Бренд Trump також знову розширюється в елітному сегменті нерухомості. Зокрема:
Катар інвестує в курорт на $5,5 млрд із гольф-полем і розкішними віллами під брендом Trump.
Саудівська Аравія через пов’язану девелоперську компанію вклала $1 млрд у Trump International Hotel and Tower у Дубаї, з перспективами нових об’єктів у регіоні.
Сербія надала землю під готель Trump на місці, що зазнало бомбардувань НАТО. Фінансування — за участі компанії зятя Трампа Джареда Кушнера.
Окрему увагу привертає приватний клуб Executive Branch у Джорджтауні, відкриття якого очікується цього літа. Членство вартістю $500 000 передбачає ексклюзивний доступ для лобістів, високопосадовців і представників технологічного бізнесу.
Готельний і гольф-бізнес: повернення старих практик
На курортах Trump знову проводяться політичні заходи. Республіканський національний комітет вже орендував простори в Мар-а-Лаго й Doral, а державні делегації дедалі частіше зупиняються в готелях Trump. Саудівська гольф-ліга LIV Golf провела турнір на Trump National Doral, який президент особисто відвідав.
Зростаюча залученість іноземного капіталу в бізнес родини президента викликає дедалі більше запитань щодо прозорості та політичної неупередженості. Хоча формально порушень етики не зафіксовано, експерти попереджають про небезпеку змішування державних обов’язків із приватною вигодою.
"Це textbook-кейс потенційної корупції. Прибуток від рішень президента прямо впливає на добробут його бізнесу", — коментують аналітики.
На тлі мовчання більшості республіканців у Конгресі та лояльності виборчої бази, бізнесова імперія Трампа, схоже, входить у нову еру зростання — під прикриттям Білого дому.