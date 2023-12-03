Один із пунктів пропуску на кордоні із Польщею відкриють для проїзду вантажівок

Польські перевізники готові послабити блокування кордону з Україною.

На польсько-українському кордоні відкриється пункт пропуску "Угринів – Долгобичув" для руху порожніх вантажівок на виїзд з України. На добу випускатимуть понад 100 вантажних автомобілів.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

За його словами, від понеділка, 4 грудня, порожні вантажівки, зокрема цистерни, можуть починати рух на цей пункт пропуску.

"У співпраці з Міністерством інфраструктури Польщі, Люблінським воєводством за підтримки Єврокомісії (DG MOVE) вдалось домовитися про запуск смуги для порожніх вантажівок масою 7,5 тон та більше", – зазначив він.

Попри це, працюватиме пункт у тестовому режимі, реєструватися в чергу на перетин кордону не потрібно.

Зазначимо, відкриття "Угриніва" є першим пунктом із переліку заходів для розблокування кордону, зменшення черг та збільшення пропускної спроможності українсько-польського кордону.

"Працюємо над тим, щоб якомога швидше зняти блокаду з врахуванням інтересів нашого ринку та держави", – наголосив віцепрем’єр.