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Один із пунктів пропуску на кордоні із Польщею відкриють для проїзду вантажівок

03 грудня 2023, 16:17
Один із пунктів пропуску на кордоні із Польщею відкриють для проїзду вантажівок
Фото: unn.com.ua
Польські перевізники готові послабити блокування кордону з Україною.

На польсько-українському кордоні відкриється пункт пропуску "Угринів – Долгобичув" для руху порожніх вантажівок на виїзд з України. На добу випускатимуть понад 100 вантажних автомобілів.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

За його словами, від понеділка, 4 грудня, порожні вантажівки, зокрема цистерни, можуть починати рух на цей пункт пропуску.

"У співпраці з Міністерством інфраструктури Польщі, Люблінським воєводством за підтримки Єврокомісії (DG MOVE) вдалось домовитися про запуск смуги для порожніх вантажівок масою 7,5 тон та більше", – зазначив він.

Попри це, працюватиме пункт у тестовому режимі, реєструватися в чергу на перетин кордону не потрібно. 

Зазначимо, відкриття "Угриніва" є першим пунктом із переліку заходів для розблокування кордону, зменшення черг та збільшення пропускної спроможності українсько-польського кордону.

"Працюємо над тим, щоб якомога швидше зняти блокаду з врахуванням інтересів нашого ринку та держави", – наголосив віцепрем’єр.

 

війна в Україніросія окупантикордонблокування

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