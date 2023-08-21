Офіцери ЗСУ кажуть, що війна може тривати ще 2 роки – The New York Times

Українці розробили, як керувати підготовкою нових солдатів, і як продовжувати поповнювати свої ряди після втрат, навіть продовжуючи воювати.

Попри запеклі бої та значні втрати, українські командири та солдати-ветерани кажуть, що їхні війська зараз у кращій формі, ніж 12 місяців тому. Але вони усвідомлюють, що війна може тривати ще два роки.

Про це пише The New York Times.

"Якщо рік тому ми вели оборонні дії і перед нами стояло завдання стримати ворога, то тепер ми маємо можливість наступати", — сказав в інтерв’ю на передовій командир 128-ї гірничо-штурмової бригади полковник Дмитро Лисюк.

При тому, що контрнаступ поки що дає лише неоднозначні результати, оскільки українські війська сповільнюються через щільні мінні полями рф та тривалий вогонь, українські офіцери описують попередні періоди як важчі, ніж цей.

"Їхній оптимізм пом’якшується поглибленим усвідомленням того, що війна, ймовірно, триватиме ще принаймні пару років. Деякі командири навіть говорять про постійний стан конфлікту. Але полковник Лисюк та інші командири, опитані останніми тижнями, вказують на низку обнадійливих змін. Їхні підрозділи навчені та оснащені краще, ніж будь-коли, завдяки мільярдам доларів західної допомоги", - йдеться у статті.

Західна артилерія більшого радіусу дії і, зокрема, нещодавно надані Сполученими Штатами касетні боєприпаси, попри певні суперечки, виявилися ефективними у знищенні не лише концентрації російських військ, але й російської бронетехніки та артилерійських систем.

російські війська розпочали новий наступ на північному сході України в напрямку міста Куп’янськ, але українські підрозділи кажуть, що їм вдалося їх стримати.

"Тисень" та інші командири казали, що російські сили, які вони бачили, були в гіршому стані, ніж українські. Порівняно з початком війни їхня техніка та особовий склад у дуже жалюгідному стан", – сказав "Тисень".

росія може мобілізувати населення на війну більш ніж утричі, але українські командири неодноразово вказували на вирішальну різницю між двома сторонами: вони воюють, щоб врятувати свою країну.