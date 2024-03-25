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Окупанти наклали на кримчан більше 20 млн рублів штрафів за "дискредитацію армії рф"

25 березня 2024, 21:55
Окупанти наклали на кримчан більше 20 млн рублів штрафів за
Фото: twitter.com/mikekomar
Зростає кількість таких справ у Армянську.

Станом на 25 березня 2024 року до “судів” тимчасово-окупованого Криму надійшло 737 матеріалів, складених за “дискредитацію армії рф”.

Про це повідомило представництво президента України в Криму.

З них у 641 випадку було винесено постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу або приєднано до іншої справи за іншою статтею та винесено сукупне рішення. У 20 випадках розгляд матеріалів продовжується”, - йдеться у повідомленні. 

При цьому сукупний розмір накладених штрафів складає щонайменше 20,3 млн російських рублів. Загалом адмінстягнення застосовано щодо 622 осіб. 

У Армянську спостерігаються високі темпи приросту кількості справ - туди надійшло 23 з 38 (60%) нових справ загалом по Криму. За 5 місяців (листопад 2023 – березень 2024) до "суду" Армянська загалом надійшло 64 справи.

російські військовівійна в Україніросія окупанти

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