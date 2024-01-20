Окупанти знову замінували Запорізьку АЕС: вибухові пристрої встановлені по периметру станції – МАГАТЕ

Експерти МАГАТЕ відвідали ЗАЕС й доповіли про чергові порушення росіян на станції.

Українська Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) втратила безпосереднє резервне джерело живлення реакторних установок на кілька годин цього тижня. Це підкреслює постійні ризики для ядерної безпеки.

Про це заявив генеральний директор International Atomic Рафаель Маріано Гроссі, інформує енергетичне агентство МАГАТЕ.

Вихід з ладу двох резервних силових електричних трансформаторів ЗАЕС у четвер показав постійну вразливість у доступності зовнішнього джерела живлення, яке необхідне станції для охолодження шести реакторів та для виконання інших важливих функцій ядерної безпеки.

Попри те, що резервна лінія 330 кіловольтів (кВ) залишалася доступною і могла б забезпечити енергією ЗАЕС у разі втрати лінії 750 кВ, збій зменшив резервування і без того крихкого джерела живлення. Ці дві лінії електропередач є єдиними, які залишаються доступними для найбільшої в Європі атомної електростанції (АЕС), порівняно з чотирма лініями 750 кВ і шістьма лініями 330 кВ до конфлікту.

Резервне електропостачання було відновлено через вісім годин після введення в роботу двох інших резервних силових електричних трансформаторів. ЗАЕС з’ясовує причини аварії, повідомляючи експертам МАГАТЕ на місці, що ознак зовнішнього пошкодження трансформатора немає.

Інцидент стався лише через кілька тижнів після того, як ЗАЕС – після обговорення з МАГАТЕ – виконала роботи на резервних силових електричних трансформаторах, щоб лінія 330 кВ могла негайно постачати електроенергію в разі виходу з ладу лінії 750 кВ, як це сталося. неодноразово під час збройного конфлікту.

"Вразливий енергетичний статус станції залишається однією з головних небезпек для ядерної безпеки на майданчику. У цьому відношенні ситуація залишається надзвичайно тривожною. Починаючи з серпня 2022 року, об’єкт вже вісім разів вимикав зовнішнє електропостачання, що змушує його покладатися на аварійні дизель-генератори", – сказав генеральний директор Гроссі.

Минулого тижня експерти МАГАТЕ обговорили з ЗАЕС технічне обслуговування станції та ознайомили його з планом високого рівня ремонту на 2024 рік для таких робіт, які є життєво важливими для ядерної безпеки. ЗАЕС поінформувала команду МАГАТЕ, що пріоритетом є проведення технічного обслуговування систем безпеки, а також важливі заходи, які не проводилися минулого року. Річний план технічного обслуговування включає системи безпеки, дизель-генератори, блокові трансформатори та електричну розподільчу станцію 750 кВ.

Водночас команда МАГАТЕ не отримала копію плану обслуговування для детального розгляду. Однак, виходячи з обговорень та інформації, наданої групі, МАГАТЕ робить висновок, що ЗАЕС не буде впроваджувати комплексний план технічного обслуговування протягом 2024 року.

"Добре налагоджений план технічного обслуговування та його своєчасне виконання є важливими для забезпечення безпеки та захисту заводу. Це технічне обслуговування необхідно проводити для забезпечення ядерної безпеки, особливо в поточній ситуації, коли шість реакторів були зупинені на тривалий період. Важливо, щоб МАГАТЕ добре розуміла плани ремонту, щоб мати можливість повністю оцінити ядерну безпеку на ЗАЕС. Ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією з обслуговуванням", — сказав генеральний директор Гроссі.

Команда МАГАТЕ продовжувала оглядати місце, включно з усіма шістьма головними диспетчерськими пунктами вчора, де експерти мали змогу спостерігати за кількістю персоналу, але не могли поставити запитання щодо його кваліфікації та досвіду.

Отримавши доступ до реакторного залу блоку №6 на початку цього тижня, експерти МАГАТЕ все ще шукають доступ до інших реакторних залів, а також до частин усіх шести турбінних залів, які вони ще не змогли відвідати. щодо деяких дахів реакторів. Такий доступ необхідний для моніторингу ядерної безпеки та безпеки, а також дотримання п’яти конкретних принципів захисту ЗАЕС, сказав генеральний директор Ґроссі.

Команда МАГАТЕ продовжила моніторинг ситуації та збір інформації щодо відкладень борної кислоти в деяких приміщеннях системи безпеки 6 блоку, які вперше були помічені 22 грудня. Під час вчорашнього візиту до головної диспетчерської команда підтвердила, що рівень борної кислоти в резервуарі для зберігання був вищим за мінімальний рівень у технічних специфікаціях, попри раніше спостережений витік борної кислоти.

Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожами об’єкта, які раніше були ідентифіковані групою МАГАТЕ та були вилучені в листопаді 2023 року, тепер знову на місці. Це зона обмеженого доступу, недоступна для робочого персоналу заводу. Генеральний директор Гроссі повторив, що наявність мін не відповідає нормам безпеки МАГАТЕ.