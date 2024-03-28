ООН обрала Саудівську Аравію головою комісії з гендерної рівності й прав жінок – The Guardian
Саудівську Аравію обрали головою комісії ООН, яка має сприяти гендерній рівності та розширювати можливості жінок у всьому світі. Це засудили правозахисники через "жахливу" історію королівства стосовно прав жінок.
Про це пише The Guardian.
Посол Саудівської Аравії в ООН Абдулазіз Альвасіл очолив Комісію зі статусу жінок (CSW) шляхом "акламації". У нього не було конкурентів, і проти нього із 45 членів ніхто не виступав.
Правозахисники назвали іронічним те, що CSW очолює країна, в якій значний розрив між правами чоловіків і жінок існує навіть на папері.
За словами очільниці нью-йоркського офісу Amnesty International Шерін Тадрос, Саудівська Аравія головуватиме наступного року, у 30-ту річницю Пекінської декларації, що буде знаковою подією для просування прав жінок у всьому світі.
"Той, хто головує, а тепер це Саудівська Аравія, займає ключову позицію, щоб впливати на планування, рішення, підбиття підсумків і перспективу в критичний рік для Комісії. Але власний досвід Саудівської Аравії щодо прав жінок жахливий і далекий від мандата комісії", — додала вона.
Тим часом посадовці в королівстві вказують на свій закон про "особистий статус", ухвалений у 2022 році, як на прогрес у правах жінок. Утім, цей закон передбачає те, що жінка повинна отримувати дозвіл чоловіка-опікуна на шлюб, має "розумно" підкорятися чоловікові, бути "слухняною", щоб зберегти фінансову підтримку. За відмову вступати в статеві стосунки з чоловіком, жити в подружньому домі або подорожувати з ним без "законного виправдання" жінку можуть позбавити фінансової допомоги.