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ООН обрала Саудівську Аравію головою комісії з гендерної рівності й прав жінок – The Guardian

28 березня 2024, 20:53
ООН обрала Саудівську Аравію головою комісії з гендерної рівності й прав жінок – The Guardian
Дане рішення вже розкритикували.

Саудівську Аравію обрали головою комісії ООН, яка має сприяти гендерній рівності та розширювати можливості жінок у всьому світі. Це засудили правозахисники через "жахливу" історію королівства стосовно прав жінок.

Про це пише The Guardian.

Посол Саудівської Аравії в ООН Абдулазіз Альвасіл очолив Комісію зі статусу жінок (CSW) шляхом "акламації". У нього не було конкурентів, і проти нього із 45 членів ніхто не виступав.

Правозахисники назвали іронічним те, що CSW очолює країна, в якій значний розрив між правами чоловіків і жінок існує навіть на папері.

За словами очільниці нью-йоркського офісу Amnesty International Шерін Тадрос, Саудівська Аравія головуватиме наступного року, у 30-ту річницю Пекінської декларації, що буде знаковою подією для просування прав жінок у всьому світі.

"Той, хто головує, а тепер це Саудівська Аравія, займає ключову позицію, щоб впливати на планування, рішення, підбиття підсумків і перспективу в критичний рік для Комісії. Але власний досвід Саудівської Аравії щодо прав жінок жахливий і далекий від мандата комісії", — додала вона.

Тим часом посадовці в королівстві вказують на свій закон про "особистий статус", ухвалений у 2022 році, як на прогрес у правах жінок. Утім, цей закон передбачає те, що жінка повинна отримувати дозвіл чоловіка-опікуна на шлюб, має "розумно" підкорятися чоловікові, бути "слухняною", щоб зберегти фінансову підтримку. За відмову вступати в статеві стосунки з чоловіком, жити в подружньому домі або подорожувати з ним без "законного виправдання" жінку можуть позбавити фінансової допомоги.

"Країна, яка увʼязнює жінок просто тому, що вони обстоюють свої права, не має права бути обличчям головного форуму ООН з прав жінок і гендерної рівності. Влада Саудівської Аравії повинна продемонструвати, що ця честь не була абсолютно незаслуженою, і негайно звільнити всіх затриманих захисниць прав жінок, припинити чоловічу опіку над жінками та забезпечити жінкам повне право на рівність з чоловіками", — заявив директор ООН у Human Rights Watch Луї Шарбонно.
ООНгендерна рівністьвійна в Україніросія окупанти

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