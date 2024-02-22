ООН підтверджує понад 30 тисяч втрат серед цивільних українців в результаті російської агресії

У Моніторинговій місії наголошують, що реальна кількість втрат серед цивільних значно вища, бо багато з них досі не підтверджені.

За два роки повномасштабного російського вторгнення в Україні Моніторингова місія ООН підтвердила 30 457 втрат серед цивільного населення: 10 582 загиблих і 19 875 поранених.

"Збройний напад росії на Україну, який скоро триватиме вже третій рік і якому не видно кінця, продовжує спричиняти серйозні й масові порушення прав людини, знищуючи життя і засоби для існування", — заявив верховний комісар ООН із прав людини Фолькер Тюрк.

У Моніторинговій місії наголошують, що реальна кількість втрат серед цивільних значно вища, бо багато з них досі не підтверджені.

"Довгостроковий вплив цієї війни в Україні відчуватиметься поколіннями", — сказав Тюрк.

Протягом останніх двох років Управління ООН з прав людини задокументувало широко поширені випадки катувань, жорстокого поводження і свавільних затримань цивільних російськими військовими. На окупованій території також були задокументовані випадки позасудових страт, насильницьких зникнень і придушення права на свободу слова і зібрань.

"Окрім цього, інтервʼю ММПЛУ з понад 550 колишніми українськими військовополоненими та цивільними затриманими засвідчили вчинення серйозних порушень міжнародного права прав людини та міжнародного гуманітарного права російськими Збройними силами, зокрема позасудові страти та поширену практику катування", — йдеться в повідомленні.

Тим часом агентство ООН з питань міграції заявило 22 лютого, що цього року понад 14,6 мільйона людей, або 40% населення України, залежать від того чи іншого виду гуманітарної допомоги, а мільйони українських біженців за кордоном теж потребують допомоги.

За оцінками Міжнародної організації з міграції (МОМ), розташованої в Женеві, наразі в сусідніх з Україною країнах перебувають 2,2 мільйона біженців, а в усьому світі — приблизно 6,5 мільйона.

Майже 3,7 мільйона людей були переміщені всередині України, сімʼї досі розділені, а діти залишилися без даху над головою, йдеться в заяві МОМ, яка також закликала міжнародну спільноту активізувати свої зусилля, щоб допомогти українським цивільним, які постраждали від війни.