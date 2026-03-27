Партію Орбана звинуватили у підкупі і залякуванні виборців

27 березня 2026, 08:33
Партію Орбана звинуватили у підкупі і залякуванні виборців
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Фальсифікаційна кампанія могла охопити 10% від потенційних учасників голосування.
Група кіномитців разом з репортерами провели розслідування тривалістю пів року щодо масової кампанії з підкупу та залякування виборців, яку проводила політична партія "Фідес" прем'єра Віктора Орбана.
 
Про це пише BBC.
 
Фальсифікації охопили половину виборчих округів країни та близько 600 тисяч людей з правом голосу, що становить 10% від усього активного електорату. Результати розслідування були показані у документальному фільмі "Ціна голосування", який презентували у Будапешті та на YouTube.
 
Стверджується, що політсила Орбана використовувала великі суми коштів і навіть наркотики для того, щоб спонукати людей робити "правильний" вибір. Також здійснювався тиск на мерів невеликих депресивних угорських міст з метою забезпечення "потрібних" результатів волевиявлення. Від того, чи будуть у регіонах підтримувати "Фідес", залежав добробут громади.
 
Орбан також маніпулював ромською національною меншиною, яка налічує близько 800 тисяч осіб, що проживають здебільшого у найбідніших районах Угорщини. 
 
Парламентські вибори відбудуться 12 квітня. Опитування прогнозують Орбану першу за понад десятиліття поразку і втрату влади на користь опозиційної партії "Тиса" Петера Мадяра.

 

Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
