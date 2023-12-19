Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Пентагон оголосив про початок військової операції у Червоному морі

19 грудня 2023, 12:07
Пентагон оголосив про початок військової операції у Червоному морі
Глава Пентагону США Ллойд Остін
Метою операції є забезпечення свободи судноплавства для всіх країн і зміцнення регіональної безпеки.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США разом із ще 9 країнами оголосили початок операції у Червоному морі через атаки хуситів на судна у цьому регіоні. 

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Міністерства оборони США.

Нещодавня ескалація безрозсудних нападів хуситів з Ємену загрожує вільному перебігу торгівлі, ставить під загрозу невинних моряків і порушує міжнародне право. Червоне море є критично важливим водним шляхом, який був важливим для свободи судноплавства, і головним комерційним коридором, який сприяє міжнародній торгівлі”, - йдеться у заяві. 

Зазначається, що країни, які прагнуть підтримувати основоположний принцип свободи судноплавства, повинні об’єднатися, щоб впоратися з хуситами, які запускають балістичні ракети та безпілотники по торговельних суднах багатьох країн, які законно перетинають міжнародні води.

Це міжнародний виклик, який вимагає колективних дій. Тому сьогодні я оголошую про започаткування операції Prosperity Guardian, важливої нової багатонаціональної ініціативи з безпеки під егідою Об’єднаних морських сил”, - цитує слова Остіна пресслужба Пентагону.

Зазначається, що операція Prosperity Guardian об’єднує кілька країн, зокрема Сполучене Королівство, Бахрейн, Канаду, Францію, Італію, Нідерланди, Норвегію, Сейшельські Острови та Іспанію, для спільного вирішення проблем безпеки в південній частині Червоного моря та Аденської затоки з метою: забезпечення свободи судноплавства для всіх країн і зміцнення регіональної безпеки та процвітання.

Пентагончервоне моревійна в Україніросія окупантихусити

Останні матеріали

Передайте заморожені активи росії Україні негайно. путін повинен заплатити за вторгнення – Енн Епплбом
Політика
Передайте заморожені активи росії Україні негайно. путін повинен заплатити за вторгнення – Енн Епплбом
Переклад iPress – 19 грудня 2023, 12:25
Поки Захід хропе у глибокому сні, росія скористається різдвяними канікулами на Заході – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Поки Захід хропе у глибокому сні, росія скористається різдвяними канікулами на Заході – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 грудня 2023, 07:04
Таємниця зниклої папки. Як за президентства Трампа щезла збірка необроблених розвідданих щодо росії – CNN
Політика
Таємниця зниклої папки. Як за президентства Трампа щезла збірка необроблених розвідданих щодо росії – CNN
Переклад iPress – 18 грудня 2023, 16:22
Перемога Трампа у 2016 році. Як агенти ФБР допомогли росії – Тімоті Снайдер
Політика
Перемога Трампа у 2016 році. Як агенти ФБР допомогли росії – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 грудня 2023, 12:03
Припинення допомоги США. Зупиніть тоді й обмеження на дії Україні на території росії – Філліпс О'Брайен
Політика
Припинення допомоги США. Зупиніть тоді й обмеження на дії Україні на території росії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 грудня 2023, 23:45
Німецький шпигун постав перед судом за продаж секретів росії. Та що нового у шпигунській епопеї у Норвегії – New York Times і Verdens Gang
Політика
Німецький шпигун постав перед судом за продаж секретів росії. Та що нового у шпигунській епопеї у Норвегії – New York Times і Verdens Gang
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 16:09
Єврорада вирішила розпочати переговори про членство України. Як це відбувалося в Брюсселі – The Times та Politico
Політика
Єврорада вирішила розпочати переговори про членство України. Як це відбувалося в Брюсселі – The Times та Politico
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 11:30
Німеччина повинна робити більше. 70 відомих політиків, науковців та бізнесменів розкритикували політику уряду Шольца щодо України – відкрите звернення
Політика
Німеччина повинна робити більше. 70 відомих політиків, науковців та бізнесменів розкритикували політику уряду Шольца щодо України – відкрите звернення
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 09:03
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється