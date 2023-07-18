Доступ до помилково надісланої інформації незабаром отримає малійський уряд.

Через помилку мільйони електронних листів американського військового відомства, серед яких містилися й листи із секретною інформацією, були переспрямовані до Малі.

Про це повідомляє видання Financial Times.

Так, проблема виникла через введення .ML замість .MIL для домену адреси електронної пошти, що отримувала повідомлення. У Збройних силах США використовується домен .MIL, а у Малі він схожий – .ML. За словами нідерландського підприємця Йоханнеса Зуурбіра, найнятого для управління доменом Малі, така ситуація спостерігається вже понад 10 років.

Помилка в одну літеру призвела до втрати таких даних, як дипломатичні документи, податкові декларації, паролі й дані про подорожі вищих офіцерів тощо. Хоча переспрямовані електронні листи (поки що) потрапили до підрядника, якому доручено керувати національним доменом Малі, контроль над доменом .ML незабаром повернеться до уряду Малі, який має зв'язки з рф.

Серед повідомлень – плани поїздки начальника штабу армії США генерала Джеймса Макконвілла до Індонезії у травні. Інша викрита інформація містить карти об'єктів, фотографії баз, документи, що посвідчують особу (включно з номерами паспортів), списки екіпажів кораблів, податкові та фінансові документи, медичні дані, звіти військово-морських інспекцій, контракти, кримінальні скарги на особовий склад, внутрішні розслідування знущань і бронювання. В одному з електронних листів від агента ФБР містився лист турецької дипломатії до США, який попереджав про можливі операції Робітничої партії Курдистану (РПК).

У Пентагоні вже повідомили, що знають про цю проблему, а листи, надіслані з домену .MIL у .ML, блокуються ще до відправки, і в результаті одержувачу потрібно підтвердити свої дані, щоб подивитися вкладену інформацію. Це свідчить про те, що переспрямовані електронні листи могли надходити з особистих акаунтів американських військовослужбовців.