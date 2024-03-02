Передвиборчі обіцянки путіна можуть коштувати росії $130 млрд – Bloomberg

Обіцянки, які президент росії Володимир путін заявив перед президентськими виборами в рф, можуть коштувати країні десятки мільярдів доларів протягом наступних 6-ти років.

Про це пише агентство Bloomberg.

"Аналітики вважають, що нові національні проєкти, запропоновані путіним у щорічному зверненні до Федеральних зборів, разом з ініціативами щодо підвищення рівня життя та масштабним списанням боргів російським регіонам, можуть коштувати казні кремля понад 130 мільярдів доларів, які наразі не враховані в бюджеті", - пише агентство.

Аналіз провіві інвестиційний директор Astra Asset Management Дмитро Полевий показав, що проєкти можуть коштувати росії до 2 трильйонів рублів на рік, або понад 130 мільярдів доларів за шість років.

Сума враховує не лише державні витрати, а й пропоноване списання двох третин позик, наданих з федерального бюджету російським регіонам і інвестиції в комунальні послуги.

Пропозиції президента рф включають розширення державної підтримки для підвищення народжуваності і тривалості життя, а також інвестиції в покращення інфраструктури, стимулювання розвитку технологій та збільшення експорту не нафтової продукції. Кілька інших ідей спрямовані на розвиток людських ресурсів, оскільки росія стикається з гострою нестачею робочої сили, що погіршується через війну в Україні.