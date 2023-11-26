Перехоплені дзвінки з передової в Україні свідчать про те, що все більше російських солдатів втомилися від війни – Associated Press

Журналісти AP перевірили особи людей, які чиї голоси звучать у цих дзвінках додому, і поспілкувалися з їхніми родичами та подекуди навіть із самими солдатами, деякі з яких все ще воюють в Україні.

У той час, як війна в Україні переходить у другу зиму, в російській армії зростає кількість солдатів, які хочуть якнайшвидше втекти з фронту.

Про це свідчать численні перехоплення телефонних розмов, з якими ознайомилися журналісти Associated Press.

"Дзвінки пропонують рідкісне уявлення про війну очима росіян — точку зору, яка рідко потрапляє в західні ЗМІ, головним чином тому, що росія визнала злочином говорити чесно про конфлікт в Україні. Вони також чітко показують, як розвивалася війна: від професійних солдатів, які спочатку забезпечили повномасштабне вторгнення путіна, до чоловіків із усіх верств суспільства, змушених служити у виснажливих умовах", – пише видання.

Журналісти AP перевірили особи людей, які чиї голоси звучать у цих дзвінках додому, і поспілкувалися з їхніми родичами та подекуди навіть із самими солдатами, деякі з яких все ще воюють в Україні.

У цих дзвінках звучать голоси чоловіків, які не втекли або не змогли втекти від мобілізації. Деякі не мали ні грошей, ні освіти, ні варіантів. Інші вірили в патріотичний обов'язок", – пише AP.

Своїм знайомим ці чоловіки кажуть, аби ті за будь-яку ціну уникали призову по мобілізації. Якщо обставини не дозволяють уникнути потрапляння на фронт, то краще записатися "добровольцем", або підписати контракт з якоюсь "ПВК" на кшталт "Вагнера". А все тому, що мобілізовані – це найбезправніша категорія людей в російській армії, яку витрачають в боях без "економії".

Про професійних контрактників командування піклується: вони ходять у відпустку, мають можливість нормально прати одяг та митися, їх добре забезпечують харчами і водою. У той же час мобілізовані знаходяться у статусі худоби, до якої усім байдуже.

"Доходило до того, що були калюжі, пішов дощ, а хлопці вигрібали всі калюжі і пили. Випав сніг, б****, а сніг і до землі не дійшов, хлопці його зловили і з’їли", – розповідає такий мобілізований про "якість" забезпечення їхнього підрозділу питною водою.

Смертність у підрозділах, сформованих з мобілізованих, часто сягає 30%, як свідчать перехоплення. Солдати скаржаться, що стало нормою, коли з бою не повертається ніхто з цілого підрозділу. При цьому повернутися в росію легальним способом неможливо. Тим, хто хоче втекти, погрожують розстрілами, "ямою" та судом.

Також видання наводить випадок одного російського солдата, який зміг отримати 10-денну відпустку, коли вдома у ДТП один його брат загинув, а другий став калікою, і нікому було про нього подбати. Але вже опинившись в росії, чоловік дізнався, що його записали в дезертири, хоч він мав на руках усі документи про відпустку.