"Перемир'я" в Україні може посилити російську загрозу для країн Балтії – Нідерланди
Глава оборонного відомтсва Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що ймовірне припинення вогню між україною і росією може призвести до зростання російської загрози для балтійських країн.
Про це повідомляє нідерландська телерадіокомпанія NOS.
"Тоді росія може перекинути війська, а це означає, що загроза зростає", - оголосив міністр.
Нідерланди продовжуватимуть активний внесок у місію НАТО в Литві.
"Ми повинні робити ще більше", додав Брекельманс.
Видання зазначає, що наразі у Литві діють близько трьох сотень нідерландських військових, які беруть участь у місії НАТО. У останні дні також було багато розмов про гарантії безпеки в рамках НАТО.
Міністр відмовився коментувати, що це означатиме для Нідерландів, і чи приєднається країна до можливої постійної миротворчої місії в Україні.
"Не варто нічого відкидати заздалегідь, ще зарано говорити про щось конкретне", - додав він.
Також Брекельманс зауважив, що є проблема, пов'язана з розмірами України: країна велика, і "якщо ви хочете щось змінити, це матиме певні наслідки".
"Є терміновість, але також потрібен час, щоб обговорити це серед європейських країн та зі США", - додав він.
Міністр оборони Нідерландів також наголосив на важливості того, щоб європейські країни підтримували зв'язок із США і демонстрували єдність. Він також запевнив, що не хоче “робити росіян обізнанішими”, надаючи зайву інформацію.
"Не треба повідомляти про кожен наш крок і кожну думку", - констатував Брекельманс.
Кілька тижнів тому ми писали, що Нідерланди підготують ще 26 українців для обслуговування F-16.