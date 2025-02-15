"Перемир'я" в Україні може посилити російську загрозу для країн Балтії – Нідерланди

кремлю буде простіше перекинути свої війська на інший кордон.

Глава оборонного відомтсва Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що ймовірне припинення вогню між україною і росією може призвести до зростання російської загрози для балтійських країн.

Про це повідомляє нідерландська телерадіокомпанія NOS.

"Тоді росія може перекинути війська, а це означає, що загроза зростає", - оголосив міністр.

Нідерланди продовжуватимуть активний внесок у місію НАТО в Литві.

"Ми повинні робити ще більше", додав Брекельманс.

Видання зазначає, що наразі у Литві діють близько трьох сотень нідерландських військових, які беруть участь у місії НАТО. У останні дні також було багато розмов про гарантії безпеки в рамках НАТО.

Міністр відмовився коментувати, що це означатиме для Нідерландів, і чи приєднається країна до можливої постійної миротворчої місії в Україні.

"Не варто нічого відкидати заздалегідь, ще зарано говорити про щось конкретне", - додав він.

Також Брекельманс зауважив, що є проблема, пов'язана з розмірами України: країна велика, і "якщо ви хочете щось змінити, це матиме певні наслідки".

"Є терміновість, але також потрібен час, щоб обговорити це серед європейських країн та зі США", - додав він.

Міністр оборони Нідерландів також наголосив на важливості того, щоб європейські країни підтримували зв'язок із США і демонстрували єдність. Він також запевнив, що не хоче “робити росіян обізнанішими”, надаючи зайву інформацію.

"Не треба повідомляти про кожен наш крок і кожну думку", - констатував Брекельманс.

Кілька тижнів тому ми писали, що Нідерланди підготують ще 26 українців для обслуговування F-16.