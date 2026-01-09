Під час атаки рф у Києві постраждало посольство Катару

Це викликало очікування реакції міжнародної спільноти.

Під час масованого російського удару по Києву в ніч на 9 січня безпілотник рф пошкодив будівлю посольства Катару.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережах.

За словами глави держави, під удар потрапила не лише цивільна та енергетична інфраструктура столиці, а й дипломатичне представництво країни, яка відіграє важливу роль у гуманітарному посередництві.

"Окрім звичайної нашої цивільної інфраструктури та енергетичних об’єктів, цієї ночі російським дроном була пошкоджена будівля посольства Катару - держави, яка так багато робить для посередництва з рф, щоб звільняти військовополонених і цивільних, утримуваних у російських тюрмах", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що цей удар є черговим нагадуванням міжнародним партнерам про необхідність постійного посилення протиповітряної оборони України. Він також заявив, що очікує реакції світової спільноти, зокрема США, на дії росії.

У ніч на 9 січня росія здійснила масований комбінований удар по Україні. Основним напрямком атаки стали Київ і Київська область. Станом на ранок відомо про щонайменше чотирьох загиблих у столиці, серед них працівник екстреної медичної допомоги. Десятки людей дістали поранення.

Крім того, рф застосувала балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" для удару по об’єкту критичної інфраструктури у Львівській області.

За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом російські війська атакували Україну 278 засобами повітряного нападу - 36 ракетами та 242 безпілотниками різних типів. Станом на 09:00 силами ППО було збито або подавлено 244 повітряні цілі.

Також відомо, що внаслідок масованої атаки дронами і ракетами по Києву - є загиблі.