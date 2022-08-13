Під час війни росіяни знищили 464 культурних об'єктів України

Злочини здійснені в 15 регіонах, найбільше пошкоджень у Харківській та Донецькій областях

Вже зафіксовано 464 епізоди воєнних злочинів росії проти українських об’єктів культурної спадщини та закладів культури, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України

Злочини здійснені в 15 регіонах, найбільше пошкоджень у Харківській та Донецькій областях.

За даними міністерства, через обстріли окупантів зазнали руйнацій і пошкоджень 139 об’єктів культурної спадщини. Зокрема, 23 пам’ятки національного значення, 109 пам’яток місцевого значення, 108 об’єктів цінної історичної забудови та 7 щойновиявлених об’єктів культурної спадщини.

Фото: Мінкульт

Окрім того, через дії окупантів були знищені або постраждали 361 мистецький об’єкт та заклад культури.

З яких - 162 релігійних споруд, 70 будинків культури, театрів, кінотеатрів та інших мистецьких осередків; 51 меморіальний пам’ятник та твір мистецтва; 44 бібліотеки; 34 музеї та заповідника.

Тільки за останній тиждень було пошкоджено дві пам’ятки у місті Марганець Дніпропетровської області: будинок культури та школу мистецтв.

Як повідомлялося, за даними на травень 2022 року російські ракети знищили або пошкодили щонайменше 353 об'єкти української культурної спадщини, а на 30 липня 2022 року – 450.