НОВИНИЗлочини здійснені в 15 регіонах, найбільше пошкоджень у Харківській та Донецькій областяхПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під час війни росіяни знищили 464 культурних об'єктів України
Фото з вільного доступу
Вже зафіксовано 464 епізоди воєнних злочинів росії проти українських об’єктів культурної спадщини та закладів культури, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.
Злочини здійснені в 15 регіонах, найбільше пошкоджень у Харківській та Донецькій областях.
За даними міністерства, через обстріли окупантів зазнали руйнацій і пошкоджень 139 об’єктів культурної спадщини. Зокрема, 23 пам’ятки національного значення, 109 пам’яток місцевого значення, 108 об’єктів цінної історичної забудови та 7 щойновиявлених об’єктів культурної спадщини.
Фото: Мінкульт
Окрім того, через дії окупантів були знищені або постраждали 361 мистецький об’єкт та заклад культури.
З яких - 162 релігійних споруд, 70 будинків культури, театрів, кінотеатрів та інших мистецьких осередків; 51 меморіальний пам’ятник та твір мистецтва; 44 бібліотеки; 34 музеї та заповідника.
Тільки за останній тиждень було пошкоджено дві пам’ятки у місті Марганець Дніпропетровської області: будинок культури та школу мистецтв.
Як повідомлялося, за даними на травень 2022 року російські ракети знищили або пошкодили щонайменше 353 об'єкти української культурної спадщини, а на 30 липня 2022 року – 450.
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13 08 2022 13:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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