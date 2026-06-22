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Пєсков прокоментував заяви Зеленського на адресу лукашенка

22 червня 2026, 16:08
Пєсков прокоментував заяви Зеленського на адресу лукашенка
Фото: tass.ru
За його словами, слова Зеленського щодо Лукашенка є втручанням у внутрішні справи білорусі.

У кремлі прокоментували нещодавні заяви президента України Володимира Зеленського щодо білоруського правителя Олександра Лукашенка.

Як повідомляють російські ЗМІ, речник кремля Дмитро Пєсков заявив, що слова Зеленського є спробою подальшого нагнітання напруженості і сприяють продовженню війни.

За словами Пєскова,глава кремля путін найближчим часом планує контакти з Лукашенком.

"Це стане гарною нагодою, щоб обговорити погрози Києва Мінську та інші питання", – сказав він.

Представник кремля також назвав заяви українського президента втручанням у внутрішні справи білорусі та посяганням на її суверенітет.

"У нас немає жодного сумніву, що керівництво білорусі і сама білорусь можуть забезпечити свій суверенітет", – додав Пєсков.

Ми також писали, що білоруська опозиція передала Україні звіт про підготовку лукашенка до війни.

 
РосіяБілорусьВолодимир Зеленський

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