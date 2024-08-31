Південна Корея та США проведуть переговори на високому рівні щодо стримування КНДР

Говоритимуть про стримування ядерних і ракетних загроз Північної Кореї.

Південна Корея та Сполучені Штати наступного тижня проведуть у Вашингтоні переговори на рівні заступників міністрів щодо стримування ядерних і ракетних загроз Північної Кореї.

Про це повідомило міністерство закордонних справ Сеула, пише Yonhap.

П'яте засідання Розширеної стратегії стримування та консультаційної групи (EDSCG) відбудеться в середу. Воно буде зосереджене на оцінці прогресу в зусиллях союзників щодо стримування військових загроз Північної Кореї.

Також розглянуть шляхи зміцнення координації між двома країнами для посилення "розширеного стримування". Це означає зобов’язання США мобілізувати весь свій військовий потенціал, включаючи ядерний, для захисту свого союзника.

Діалог EDSCG відновили у вересні 2022 року, через понад чотири роки після його призупинення попереднім урядом Мун Чже Іна на тлі зусиль щодо зближення з Пхеньяном.