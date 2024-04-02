Південна Корея запровадила санкції проти російських суден та компаній за зв'язки з КНДР

рф та Північна Корея розширюють співпрацю на тлі війни росії проти України.

Південна Корея запровадила санкції проти двох російських громадян та їхніх компаній, причетних до незаконного відправлення північнокорейських ІТ-спеціалістів за кордон, щоб допомогти їм заробити валюту для програми розробки зброї.

Про це повідомляє Yonhap.

Сеул також запровадив санкції проти двох російських суден, а саме Angara та Lady R, залучених до перевезення контейнерів з військовими вантажами між москвою і Пхеньяном.

Санкції набудуть чинності в середу, 3 квітня.

"Військове співробітництво між Північною Кореєю і росією, включаючи торгівлю зброєю, є явним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, яке серйозно загрожує миру і стабільності за межами Корейського півострова і в усьому світі. Наш уряд і міжнародне співтовариство постійно закликають Північну Корею й росію негайно припинити військову співпрацю", - йдеться в заяві МЗС Південної Кореї.

Під санкції, зокрема, потрапили компанії "Интеллект" та "Содействие", а також їхні керівники Сєргєй Козлов і Фьодор Панфілов.

Козлов і його компанія підозрюються в тому, що допомагали КНДР заробляти іноземну валюту, надаючи документи для північнокорейських робітників у рф. Компанія "Содействие" причетна до незаконного сприяння в'їзду й оформлення перебування працівників з КНДР у росії.

Нові санкції були запроваджені після того, як Рада Безпеки ООН через вето росії не змогла продовжити мандат групи експертів, які здійснюють моніторинг обмежень проти Північної Кореї. Мандат групи продовжувався щорічно з моменту її заснування у 2009 році.

Спостерігачі звинувачують москву в прагненні уникнути моніторингу ООН, оскільки рф поглиблює військові зв'язки з Північною Кореєю на тлі війни проти України.