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ПОЛІТИКА

Південна Корея запровадила санкції проти російських суден та компаній за зв'язки з КНДР

02 квітня 2024, 10:00
Південна Корея запровадила санкції проти російських суден та компаній за зв'язки з КНДР
Фото: з відкритих джерел
рф та Північна Корея розширюють співпрацю на тлі війни росії проти України.

Південна Корея запровадила санкції проти двох російських громадян та їхніх компаній, причетних до незаконного відправлення північнокорейських ІТ-спеціалістів за кордон, щоб допомогти їм заробити валюту для програми розробки зброї.

Про це повідомляє Yonhap.

Сеул також запровадив санкції проти двох російських суден, а саме Angara та Lady R, залучених до перевезення контейнерів з військовими вантажами між москвою і Пхеньяном.

Санкції набудуть чинності в середу, 3 квітня.

"Військове співробітництво між Північною Кореєю і росією, включаючи торгівлю зброєю, є явним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, яке серйозно загрожує миру і стабільності за межами Корейського півострова і в усьому світі. Наш уряд і міжнародне співтовариство постійно закликають Північну Корею й росію негайно припинити військову співпрацю", - йдеться в заяві МЗС Південної Кореї.

Під санкції, зокрема, потрапили компанії "Интеллект" та "Содействие", а також їхні керівники Сєргєй Козлов і Фьодор Панфілов.

Козлов і його компанія підозрюються в тому, що допомагали КНДР заробляти іноземну валюту, надаючи документи для північнокорейських робітників у рф. Компанія "Содействие" причетна до незаконного сприяння в'їзду й оформлення перебування працівників з КНДР у росії.

Нові санкції були запроваджені після того, як Рада Безпеки ООН через вето росії не змогла продовжити мандат групи експертів, які здійснюють моніторинг обмежень проти Північної Кореї. Мандат групи продовжувався щорічно з моменту її заснування у 2009 році.

Спостерігачі звинувачують москву в прагненні уникнути моніторингу ООН, оскільки рф поглиблює військові зв'язки з Північною Кореєю на тлі війни проти України.

КНДРПівденна Кореясанкціі проти росіївійна в Україні

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