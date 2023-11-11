План ЄС щодо надання Україні €20 млрд зустрів опір серед країн-членів – Reuters

План Європейського Союзу витратити до €20 млрд на військову допомогу Україні зустрів опір з боку деяких країн-членів ЄС і може не бути реалізованим в нинішньому вигляді.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Керівник зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель запропонував ще в липні створити спеціальний фонд для підтримки української армії на наступні чотири роки обсягом до €20 млрд.

Майбутній фонд мав компенсувати державам-членам витрати на закупівлю і передання Україні боєприпасів, ракет і танків, а також фінансуватиме навчання українських військовослужбовців.

Попри те, що Європейський фонд миру Євросоюз і так надає допомогу Україні, вона здійснюється через транші, які можуть блокувати окремі держави-члени.

Крім того, обсяг фонду швидко вичерпується і нещодавно його збільшували.

Міністри оборони ЄС готуються обговорити цей план в Брюсселі наступного тижня, але дипломати кажуть, що багато країн, в тому числі важковаговик ЄС Німеччина, висловлюють застереження щодо виділення таких великих сум на кілька років наперед.

"Я не збираюся поки що оголошувати цю ідею мертвою. Але, звичайно, завжди можна досягти поліпшень. У Німеччини було багато запитань ... і це справедливо. Ми говоримо про великі гроші", – заявив дипломат ЄС на умовах анонімності.

Уряди країн ЄС наголошують, що довгострокова військова допомога Євросоюзу має бути скоординована з пакетами безпеки, про які окремі країни-члени ведуть переговори з Києвом. Це ускладнює узгодження обсягу допомоги, поки переговори тривають. На саміті ЄС минулого місяця канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що наразі слід зосередитися на таких двосторонніх пакетах.

Деякі члени ЄС також вважають, що їм буде важко взяти на себе великі довгострокові зобов'язання через внутрішні бюджети обмежені.

"Для деяких країн-членів існує реальність державних фінансів", – сказав ще один дипломат ЄС.

Третій дипломат ЄС зазначив: ймовірність того, що початкова пропозиція Борреля буде прийнята, зменшується, але багато країн все ще хочуть, аби зобов'язання були на рівні ЄС.

Три дипломати припустили, що ЄС, можливо, вирішить виконувати свої зобов'язання щорічно, а не погоджувати план на більшу суму, розтягнуту на чотири роки.