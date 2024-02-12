Поліція порушила кримінальну справу щодо інциденту з українським зерном на кордоні

Правоохоронці були присутні на місці інциденту.

Поліція, яка була на місці інциденту, де польські фермери висипали зерно з кількох українських фур, порушила карну справу.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.

"За нашою інформацією, поліція на місці була. Вона оформила цей інцидент, карна справа порушена", – зазначив Володимир Балін.

Крім того, Балін додав, що на європейський ринок постачається втричі більше російського збіжжя, ніж українського.

Втричі більша кількість російського збіжжя, ніж українського постачається в Європейський Союз, зокрема транзитом через Польщу, повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.

"Це офіційно, і посольство України в Польщі це підтвердило. Це стосується збіжжя, яке йде як у Європейський Союз транзитом, так і в інші держави транзитом через Польщу, так і в Польщу. Чому питання саме про українське збіжжя – я думаю, що це питання чисто політичне. І, якщо неглибоко копнути, ми побачимо економічний фронт другий, який сьогодні вчергове розгорнувся на кордоні", – зазначив Володимир Балін.