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Польща хоче запровадити заборону на ще низку українських продуктів

23 лютого 2024, 13:13
Польща хоче запровадити заборону на ще низку українських продуктів
Йдеться про цукор, м’ясо птиці, яйця, заморожену малину, яблучний сік, соняшникову і рапсову олії.

Через втрати, які зазнали польські фермери, влаштувавши внаслідок цього блокаду на кордоні, Польща має намір "захистити свій ринок" від ще деяких українських продуктів.

Про це повідомив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, інформує Інтерфакс-Україна.

За його словами, фермери з Польщі та інших країн ЄС не зможуть витримати конкуренції.

"Через надмірне відкриття території Європейського Союзу для припливу товарів з України, найбільших втрат зазнали польські фермери. Немає сумнівів, що Україні потрібно допомогти, але відкриття для імпорту сільгосппродукції в ЄС не може бути таким, як зараз", - заявив він.

У польському уряді пропонують запровадити суттєві обмеження на надходження чутливих товарів з України, включно з детальним і навіть обмежувальним контролем на кордоні.

Основною вимогою протесту польських мітингувальників залишається надмірне надходження агропродовольчої продукції з України на польський ринок і падіння рентабельності сільськогосподарського виробництва.

"Наша спільна мета — сильне польське та європейське сільське господарство, здатне убезпечити себе від недобросовісної конкуренції та рішень, що не враховують специфіку сільськогосподарського виробництва", — сказав він.

Нагадаємо, що станом на ранок 23 лютого на кордоні з Польщею триває блокування польськими фермерами руху вантажних транспортних засобів на шести КПП.  У чергах - на території сусідньої країни стоять понад 2400 вантажівок. 

Польщавійна в Україніросія окупантизаборона продукції

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