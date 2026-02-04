Польща може розпочати розслідування через нові дані у справі Епштейна

Аналітики вивчать наявні матеріали.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у вівторок повідомив про створення аналітичної групи, яка займатиметься з’ясуванням польської участі у скандалі, пов’язаному з оприлюдненням нових даних про діяльність Джеффрі Епштейна. За словами глави уряду, ця справа є «абсолютно безпрецедентною». Він також не виключив, що в майбутньому в Польщі може бути розпочато окреме розслідування.

Про це повідомило Polsat News.

Як заявив Туск на початку засідання уряду, рішення про створення аналітичної групи було ухвалене спільно з міністром юстиції, генеральним прокурором і міністром-координатором спецслужб.

"Ми вирішили створити аналітичну групу і, можливо, також розпочати слідство, якщо аналіз підтвердить наші побоювання у зв’язку зі скандалом у Сполучених Штатах", — сказав прем’єр.

Він наголосив, що перша причина цих дій — необхідність з’ясувати польські сліди у, як сказав Туск, «сатанинськиму колі пана Епштейна».

"Ми зробимо все, щоб ті, хто за це відповідальний, а також можливі жертви, бачили не лише активність польської держави, а й щоб, за потреби, було здійснене відшкодування шкоди. Передусім — щоб ефективно переслідувати тих, хто скоює такі жахливі злочини", — наголосив він.

Туск підкреслив, що не можна дозволити легковажне ставлення до цієї справи, зокрема через польський контекст скандалу. За його словами, з’явилися перші повідомлення про осіб, які інформували Епштейна з Кракова про те, що вже мають «групу польських жінок або дівчат».

"Таких слідів побільшало, тому я звернуся як до прокурорів, так і до спецслужб із проханням провести дуже детальний, швидкий і сумлінний аналіз — файл за файлом, кожного документа, який нині є у відкритому доступі", — заявив прем’єр.

Він додав, що за необхідності Польща звертатиметься до американської сторони з проханням надати документи, які не були оприлюднені, але можуть стосуватися польських жертв або інших польських слідів.

Другою причиною створення спеціальної групи Туск назвав необхідність з’ясування можливої активності російських спецслужб.

"У світових медіа дедалі більше слідів, інформації та коментарів щодо підозр, що ця безпрецедентна педофільська афера була співорганізована російськими спецслужбами", — заявив він.

За словами прем’єра, Епштейн, вочевидь, мав необмежений доступ до величезних фінансових ресурсів, походження яких досі не з’ясоване. Він також співпрацював із багатьма молодими росіянками, яких, за словами Туска, залучали до проституції.

Прем’єр додав, що, за інформацією ФБР, Епштейн міг управляти частиною статків владіміра путіна.

"Відомо, що Епштейн архівував усі свої повідомлення, електронні листи, документи, а також відео й фотографії. Він записував і знімав впливових західних лідерів — президентів, прем’єрів, керівників найбільших світових корпорацій. Все більше коментаторів і експертів вважають, що з високою ймовірністю це була підготовлена операція російського КДБ — так званий honey trap, тобто “медова пастка”, пастка для еліт західного світу, насамперед США", — заявив Туск.

Він також не виключив кроків, спрямованих на міжнародне розслідування.

Міністерство юстиції США у п’ятницю оприлюднило новий пакет матеріалів у справі Епштейна — понад три мільйони сторін документів. У них фігурують численні відомі імена.