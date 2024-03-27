Польща та Україна близькі до угоди щодо агропродукції – Reuters

Угода між Польщею та Україною має містити чітко визначені якісні та кількісні квоти на продукти, які можуть залишатися на території Польщі.

Київ та Варшава близько до угоди щодо імпорту сільськогосподарської продукції з України.

Про це заявив лідер парламентської фракції проурядової Польської селянської партії Кшиштоф Пащик, пише Reuters.

За його словами, сторони "близькі до вирішення цих проблем разом у діалозі" напередодні зустрічі міністра сільського господарства Польщі Чеслава Секерського з українським колегою Миколою Сольським у середу в Варшаві та урядів країн у четвер.

"Я думаю, що можна буде сьогодні-завтра зробити так, щоб те, що іноді називають транзитом, насправді стало транзитомю. Я оптимістично налаштований щодо результатів", - сказав Пащик.

Він заявив, що угода між Польщею та Україною має містити чітко визначені якісні та кількісні квоти на продукти, які можуть залишатися на території Польщі.

"Це мета, якої можна досягти", - додав Пащик.