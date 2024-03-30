Польські прикордонники піднялися за тривогою через отару овець, яка "незаконно"перейшла кордон з Україною

Тварини перейшли кордон і почали пастись на українському боці.

Стадо овець перейшло українсько-польський кордон, змусивши польських прикордонників піднятися за тривогою.

Про це пише видання RMF24.

Бещадський відділ прикордонної служби сповістив про "незвичайний перетин польсько-українського кордону" на ділянці прикордонного посту біля села Корчова.

На пристроях зафіксували наближення невідомих фігур до кордону з Україною. Згодом на екранах моніторів розпізнали отару овець, які перейшли кордон і почали пастись на українському боці.

Пізніше прикордонники повідомили власника овець, який вигуками повернув стадо на територію Польщі.