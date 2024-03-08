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Польський Сейм закликав Єврокомісію заблокувати імпорт агропродукції з рф та білорусі

08 березня 2024, 13:51
Польський Сейм закликав Єврокомісію заблокувати імпорт агропродукції з рф та білорусі
Фото: reuters.com
Також депутати вимагають перевірити положення Європейської зеленої угоди і вжити заходів щодо захисту чутливих секторів ринку від надмірного імпорту з України.

Нижня палата Сейму Польщі закликала Єврокомісію запровадити обмеження щодо імпорту в ЄС сільськогосподарської продукції з росії та білорусі.

Про це пише "Укрінформ".

"Ми закликаємо Єврокомісію внести пропозицію щодо запровадження санкцій у зв'язку з імпортом російського і білоруського продовольства і сільськогосподарської продукції до Євросоюзу", – йдеться у резолюції Сейму "Про запровадження санкцій у зв'язку з імпортом російських і білоруських продовольства і сільськогосподарської продукції до Європейського Союзу".

У документі зазначено, що імпорт продовольства і сільськогосподарської продукції з росії і білорусі продовжує приносити "величезні доходи" виробникам, торговцям і бюджетам цих країн.

Наш моральний обов’язок - зупинити торгівлю, яка може прямо чи опосередковано сприяти зміцненню спроможності росії та білорусі продовжувати війну з Україною, особливо тому, що російський імпорт може включати зерно, вкрадене з окупованих територій України”, – пише у Резолюції.

Також у ній йдеться про те, що росія продовжує реалізувати свою стратегію використання продуктів харчування як зброї, спричиняючи перебої в постачанні української сільськогосподарської продукції по всьому світу.

Тому ключовим пріоритетом ЄС має бути продовження підтримки України у відновленні експорту її товарів до країн, які цього найбільше потребують. Торгівля продовольством і сільськогосподарською продукцією не може продовжувати підтримувати жорстокий російський режим і його помічників у мінську”, – наголошується в документі.

Проте також депутати вимагають перевірити положення Європейської зеленої угоди. Чиновники закликають вжити заходів щодо захисту чутливих секторів ринку від надмірного імпорту з України. 

Вони очікують, що Єврокомісія "терміново розпочне роботу, спрямовану на якнайшвидше повернення до застосування у торговельних відносинах з Україною виключно норм, що випливають з Угоди про асоціацію між ЄС та Україною".

агропродукціявійна в Україніросія окупантиСейм Польщі

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