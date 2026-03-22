Помер ексспецпрокурор Мюллер, який розслідував втручання рф у вибори США

Роберт Мюллер, який очолював розслідування втручання росії у вибори 2016 року, помер у віці 81 року.

Колишній спеціальний прокурор Роберт Мюллер, який керував розслідуванням щодо втручання росії у президентські вибори 2016 року та зв’язків із кампанією Дональда Трампа, помер у віці 81 року.

"З глибоким сумом повідомляємо, що Боб помер у п’ятницю ввечері", — йдеться у заяві сім’ї, оприлюдненій через Associated Press у суботу.

Кілька років тому у Мюллера діагностували хворобу Паркінсона, однак точна причина смерті наразі не повідомляється.

Мюллер народився у Нью-Йорку у 1944 році. Після закінчення Прінстонського університету він вступив до корпусу морської піхоти США, де командував стрілецьким взводом Третьої дивізії морської піхоти у В’єтнамі, йдеться в біографії Федерального бюро розслідувань (ФБР).

За службу він був нагороджений "Бронзовою зіркою", двома медалями ВМС США "За заслуги", медаллю "Пурпурове серце" та в’єтнамським Хрестом хоробрості.

Після служби в армії Мюллер здобув юридичну освіту в Школі права Університету Вірджинії у 1973 році, після чого працював адвокатом у Сан-Франциско та федеральним прокурором у різних офісах прокурорів США в Каліфорнії та Массачусетсі.

Згодом він недовго працював у приватній юридичній фірмі в Бостоні, а у 1989 році повернувся на державну службу як помічник тодішнього генерального прокурора Річарда Торнбурга. Пізніше він очолив кримінальний підрозділ Міністерства юстиції.

За поданням президента Джорджа Буша-молодшого Мюллер став директором ФБР — за тиждень до терактів 11 вересня 2001 року. Він керував відомством у період, коли його фокус змістився з боротьби зі злочинністю всередині країни на протидію тероризму.

Мюллер став другим за тривалістю перебування на посаді директором ФБР, очолюючи бюро протягом 12 років — до 2013 року.

У 2017 році заступник генерального прокурора Род Розенстайн призначив Мюллера спеціальним прокурором у розслідуванні щодо зв’язків між кампанією Трампа і Росією.

Мюллер працював над справою 22 місяці та задокументував втручання росії у вибори в США 2016 року та її контакти зі штабом Дональда Трампа, але вирішив не висувати кримінальних звинувачень проти чинного президента.

Реагуючи на новину про смерть Мюллера у суботу, Трамп написав у соцмережі Truth Social, що він радий, що той помер.

"Роберт Мюллер щойно помер", — написав він. "Добре, я радий, що він помер. Він більше не зможе шкодити невинним людям!".