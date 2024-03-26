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Попередження рф про теракт не означає посилення безпекової співпраці з москвою – Держдеп США

26 березня 2024, 11:13
Попередження рф про теракт не означає посилення безпекової співпраці з москвою – Держдеп США
Фото: DW
Вашингтон готовий знову попередити, якщо матиме інформацію про нові напади, щоби захистити мирних людей.

Державний департамент США заперечив будь-які наміри щодо посилення взаємодії між США та росією у сфері безпеки.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, пише Укрінформ.

Очевидно, ми не збираємося посилювати або започатковувати будь-які угоди у сфері безпеки з урядом росії – урядом, який неспровоковано вторгся до одного зі своїх сусідів, убив тисячі й тисячі людей без жодної причини, крім особистих завойовницьких цілей російського президента”, − зазначив він.

За його словами, американська сторона дійсно попереджала рф про загрозу теракту, і готова знову попередити, якщо матиме інформацію про нові напади, щоби захистити мирних людей. Однак це не означає, що Сполучені Штати готові посилювати контакти у сфері безпеки з росіянами.

тероризмВашингтонвійна в Україніросія окупанти

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