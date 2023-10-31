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Посол Ізраїлю виступив на засіданні Радбезу з "жовтою зіркою", щоб присоромити ООН

31 жовтня 2023, 10:57
Посол Ізраїлю виступив на засіданні Радбезу з
Фото: Укрінформ
Там зазначили, що продовжать носити стрічку, поки ООН не відреагує.

Делегація Ізраїлю одягла жовті зірки з написом "Ніколи більше" на засідання Ради безпеки ООН. Прикметно, що нацисти змушували носити євреїв такі зірки під час Голокосту.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

"Сьогодні я сказав у Раді Безпеки, що носитиму жовту нашивку, щоб нагадати про ганьбу мовчання ООН про звірства, здійснені нацистами. Хамас. Я ясно дав зрозуміти, що після Голокосту ми присягнули: НІКОЛИ ЗНОВУ. Припинення вогню не буде, і ми продовжуватимемо до повного знищення Хамас, щоб такі звірства ніколи більше не повторилися", – заявив посол.

Як сказав Ердан, делегація Ізраїлю носитиме такі нашивки доти, доки Рада Безпеки ООН не засудить звірства Хамас і не вимагатиме негайного звільнення захоплених терористами заручників.

Він також заявив, що зіставлення кількості загиблих в Ізраїлі та секторі Гази "так само неприпустимо, як порівняння втрат нацистської Німеччини та Великої Британії у Другій світовій війні".

Заява Ердана послідувала за ухваленням 27 жовтня Генеральною Асамблеєю ООН резолюції із закликом до Ізраїлю припинити військові дії в секторі Гази і без жодного засудження терористів Хамас.

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ООНєвреївійна в Україніросія окупанти

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