Посольства трьох країн повідомили про можливі теракти у москві у найближчі 48 годин

Дипломатичні відомства порадили своїм громадянам упродовж 48 годин уникати скупчень людей.

Посольство Сполучених Штатів у росії оприлюднило попередження для громадян США щодо необхідності уникати великих скупчень людей упродовж наступних двох діб.

Про це йдеться на сайті дипломатичної установи.

Як стверджує відомство, надійшли повідомлення про плани екстремістів здійснити напади на зібрання людей у москві. Американським громадянам радять у найближчі 48 годин не брати участь у будь-яких заходах, зокрема концертах, та стежити за ситуацією.

Станом на 0:20 за київським часом повідомлення на сайті посольства не відкривається з українських та закордонних IP-адрес. Вебсторінка інформує про технічні проблеми. Повідомляють про російську хакерську атаку.

Рекомендацію не відвідувати росію та не брати участь у масових заходах через загрозу атаки екстремістів своїм громадянам також дало посольство Великої Британії у росії – відповідна заява є на сторінці дипломатичної установи в мережі X (twitter).

З аналогічним застереженням раніше виступило і МЗС Німеччини, посиливши рекомендації для громадян ФРН щодо поїздок до рф:

"Громадянам Німеччини і людям з подвійним громадянством РФ-ФРН наполегливо рекомендовано не здійснювати поїздки в росію найближчим часом".